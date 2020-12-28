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    Главная / Торги / подшипники

    подшипники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036993Дата и время окончания срока приема заявок подшипникиЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036993

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    подшипники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ.docx

    соглашение_по_ЭДО_испр.docx

    СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ.doc

    ТЗ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-17-82

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    oksana.okunkova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Окунькова Оксана Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подшипники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:00 GMT +328.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036993Дата и время окончания срока приема заявок подшипникиЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:0028.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036993Дата и время вскрытия заявок подшипникиЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 13:0018.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036993Подведение итогов не позднее подшипникиЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036993Подведение итогов не позднее подшипникиЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подшипники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100 % по факту поставки товара на склад Покупателя в течение 60 календарный дней. Цена включает в себя стоимость продукции, доставку до склада Покупателя: Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13. Доставка продукции на склад Покупателя за счет Поставщика. Срок поставки: январь 2018 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    28.15.10.120

    Подшипники качения роликовые

    28.15.10.110

    Подшипники качения шариковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "подшипник 7511 А МК-00000475"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "подшипник 7512 МК-00000476"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "подшипник 7605 МК-00019207"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "подшипник 1216 МК-00000456"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "подшипник 7608 МК-00000480"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "подшипник 7206 (30206) МК-00015174"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "подшипник 7609 МК-00006981"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "подшипник 318А МК-00005584"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "подшипник 3614 МК-00006049"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "подшипник 7311 МК-00006057"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "подшипник 210 МК-00004182"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "подшипник 310 МК-00000458"

    Кол-во: 44

    "Позиция 13"

    "подшипник 66410 МК-700006081"

    Кол-во: 16

    "Позиция 14"

    "подшипник 3616 Н МК-00000462"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "подшипник 7205 МК-00005634"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "подшипник 7214 МК-00000468"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "подшипник 7310 А МК-00000470"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "подшипник 7320 МК-00017943"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "подшипник 7506 МК-00006979"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "подшипник 7510 А МК-00000474"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "подшипник 7514 МК-00017172"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "подшипник 7606 МК-00000478"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "подшипник 7612 МК-00000481"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "подшипник 7613 МК-00017942"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "подшипник 7614 МК-00004046"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "подшипник 3612 Н МК-00000460"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "подшипник 1210 МК-00006941"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "подшипник 3624 Н МК-00010070"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "подшипник 7520 МК-00006520"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "подшипник 7312 МК-00006513"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "подшипник 7618 МК-00006528"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "подшипник 220 МК-00018537"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "подшипник 180309 МК-00005596"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "подшипник 180307 МК-00001466"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "подшипник 180310 МК-00001469"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "подшипник 180203 МК-00010077"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "подшипник 180204 МК-00004052"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "подшипник 180313 МК-00001470"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "подшипник 80 202 МК-00005638"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "подшипник 80304 МК-00000725"

    Кол-во: 28

    "Позиция 41"

    "подшипник 180312 МК-00013936"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "подшипник 315 ролик МК-00006954"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "подшипник 316 ролик МК-00006955"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "подшипник 3618 МК-00006050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "подшипник 318 МК-00000459"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "подшипник 2314КМ МК-00001473"

    Кол-во: 24

    "Позиция 47"

    "подшипник 2318 МК-00006463"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "подшипник 307 МК-00004186"

    Кол-во: 180

    "Позиция 49"

    "подшипник 308 МК-00004187"

    Кол-во: 144

    "Позиция 50"

    "подшипник 312 МК-00004188"

    Кол-во: 72

    "Позиция 51"

    "подшипник 313 МК-00001470"

    Кол-во: 34

    "Позиция 52"

    "подшипник 306 МК-00004527"

    Кол-во: 136

    "Позиция 53"

    "подшипник 309 МК-00004528"

    Кол-во: 164

    "Позиция 54"

    "подшипник 316 МК-00004531"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "подшипник 317 МК-00004532"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "подшипник 6311 МК-00006077"

    Кол-во: 16

    "Позиция 57"

    "подшипник 6314 МК-00006079"

    Кол-во: 16

    "Позиция 58"

    "подшипник 7310 МК-00006082"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "подшипник 204 МК-00004177"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "подшипник 410 МК-00006963"

    Кол-во: 10

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