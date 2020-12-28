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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП036993
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
подшипники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-17-82
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
oksana.okunkova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Окунькова Оксана Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подшипники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:00 GMT +328.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036993Дата и время окончания срока приема заявок подшипникиЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:0028.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036993Дата и время вскрытия заявок подшипникиЛенинский район
Подведение итогов не позднее
18.01.2021 13:0018.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036993Подведение итогов не позднее подшипникиЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подшипники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
28.15.10.120
28.15.10.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 10
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