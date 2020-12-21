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    Главная / Торги / Поставка специальной обуви зимней

    Поставка специальной обуви зимней

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной обуви зимней г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009800349

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка специальной обуви зимней

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.12.2020 16:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_ОЗК_МСП_РПЗ_2073.docx

    Раздел_8_извещения.doc

    Раздел_9_извещения.docx

    Протокол_об_итогах_ОЗК_СМСП_РПЗ_2073.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-82-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    V.Chajkovskij@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Чайковский В. И.

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка специальной обуви зимней

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 23:5915.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800349Подведение итогов не позднее Поставка специальной обуви зимней г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной обуви зимней

    Начальная цена

    2 819 580,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.120

    Обувь различная специальная

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829657/name/60058f6b2c1583.27124993

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 1.00000

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    Лоты:
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    Регион:
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