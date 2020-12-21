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    Главная / Торги / Перевозка автомобильным транспортом контейнеров и вагон-домов для нужд АО "МРТС" по маршруту Надым -Тюмень

    Перевозка автомобильным транспортом контейнеров и вагон-домов для нужд АО "МРТС" по маршруту Надым -Тюмень

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 10:0021.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036521Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка автомобильным транспортом контейнеров и вагон-домов для нужд АО "МРТС" по маршруту Надым -Тюмень МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036521

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Перевозка автомобильным транспортом контейнеров и вагон-домов для нужд АО "МРТС" по маршруту Надым -Тюмень

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.12.2020 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    типовой_договор_для_тендера_с_резол_Ханнановой_Г.М..pdf

    Форма_2_Ком_и_тех_предложение_3_18х42_и_1_15х91.xlsx

    ГС_НП_актуальный_на_01.12.xlsx

    тз_вжг.pdf

    Протокол_для_ЭТП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 132

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Smotritskii_P@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смотрицкий Павел Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Перевозка автомобильным транспортом контейнеров и вагон-домов для нужд АО "МРТС" по маршруту Надым -Тюмень

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 10:00 GMT +321.12.2020 10:0021.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036521Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка автомобильным транспортом контейнеров и вагон-домов для нужд АО "МРТС" по маршруту Надым -Тюмень Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036521Подведение итогов не позднее Перевозка автомобильным транспортом контейнеров и вагон-домов для нужд АО "МРТС" по маршруту Надым -Тюмень Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036521Подведение итогов не позднее Перевозка автомобильным транспортом контейнеров и вагон-домов для нужд АО "МРТС" по маршруту Надым -Тюмень Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка автомобильным транспортом контейнеров и вагон-домов для нужд АО "МРТС" по маршруту Надым -Тюмень

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара указано в Техническом заданиию Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Смотрицкому Павлу Валерьевичу, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.132) , e-mail: smotritskii_p@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP: Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 60 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Договор поставки будет заключен с АО "МРТС"
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    49.41.14.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821719/name/5fead28bb15132.23830114

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка контейнеров и вагон домов по маршруту Надым -Тюмень (согласно грузовому списку) НЕГАБАРИТ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 2"

    "Перевозка контейнеров и вагон домов по маршруту Надым -Тюмень (согласно грузовому списку) ГАБАРИТ"

    Кол-во: 9

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