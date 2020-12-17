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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП036508
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инертных материалов межпоселковый газопровод от ГРС Артем
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.12.2020 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
e.kushnarev@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кушнарев Евгений Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инертных материалов межпоселковый газопровод от ГРС Артем
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2020 16:30 GMT +317.12.2020 16:3017.12.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036508Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инертных материалов межпоселковый газопровод от ГРС АртемМосква
Подведение итогов не позднее
28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036508Подведение итогов не позднее Поставка инертных материалов межпоселковый газопровод от ГРС АртемМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инертных материалов межпоселковый газопровод от ГРС Артем
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приморский край, г. Артем, п. Заводской, ул. Михайловская д. 3/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
08
Документация лота
Кол-во: 5000
Кол-во: 3000
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