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    Главная / Торги / Поставка инертных материалов межпоселковый газопровод от ГРС Артем

    Поставка инертных материалов межпоселковый газопровод от ГРС Артем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 16:3017.12.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036508Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инертных материалов межпоселковый газопровод от ГРС АртемМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036508

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инертных материалов межпоселковый газопровод от ГРС Артем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.12.2020 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1_ЛОТ_1_изделия.xlsx

    Техническое_задание.DOCX

    Форма договора поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.kushnarev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кушнарев Евгений Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инертных материалов межпоселковый газопровод от ГРС Артем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2020 16:30 GMT +317.12.2020 16:3017.12.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036508Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инертных материалов межпоселковый газопровод от ГРС АртемМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036508Подведение итогов не позднее Поставка инертных материалов межпоселковый газопровод от ГРС АртемМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036508Подведение итогов не позднее Поставка инертных материалов межпоселковый газопровод от ГРС АртемМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инертных материалов межпоселковый газопровод от ГРС Артем

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский край, г. Артем, п. Заводской, ул. Михайловская д. 3/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателем. Под партией товара понимается Товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    1_ЛОТ_1_изделия.xlsx

    14.12.2020

    Техническое_задание.DOCX

    14.12.2020

    форма договора поставки

    14.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скальный грунт"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 2"

    "Песок"

    Кол-во: 3000

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