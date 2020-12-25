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Номер извещения
32009800304
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Ижстройгаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426058, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КАМБАРСКАЯ, 15,
Почтовый адрес
426075, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КАМБАРСКАЯ, 15
Контактный телефон
+7 912 451-55-46
Факс
Адрес электронной почты
Batalov_RA@izhstroygaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баталов Роман Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ижевский
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Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Ижстройгаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800304Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Ижстройгаз"Ижевский
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 14:0025.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800304Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Ижстройгаз"Ижевский
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 20:0030.12.2020 20:0030.12.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800304Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Ижстройгаз"Ижевский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Ижстройгаз"
Начальная цена
12 078 870,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖСТРОЙГАЗ
Все закупки и тендеры ИЖСТРОЙГАЗ
Адрес местонахождения
426058, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КАМБАРСКАЯ, 15,
426075, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КАМБАРСКАЯ, 15
19.20.21
47.30.11
Документация лота
Кол-во: 52500
Кол-во: 190000
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