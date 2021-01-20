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    Главная / Торги / Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 71-81. Продавец: ПАО «Газпром».

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 71-81. Продавец: ПАО «Газпром».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036505Дата и время окончания срока приема заявок № Лота 77.Инв. №370764. Марка ТС: Автомобиль Тойота Лэнд Круизер 150 (Прадо), идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: JTEBU3FJ00K020165, год выпуска:2010, адрес фактического нахождения т/сЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Промышленная, 6. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 1059000 МоскваПечать
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    Лот 9
    Лот 10
    Лот 11

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 71-81. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 71.Инв. №456358. Марка ТС: Автомобиль Мерседес-Бенц S 500 4MATIC, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: WDD2221851A118340, год выпуска:2014, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Истринский р-н, п/о Кострово (пансионат "Союз"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 3096694,45

    Начальная цена

    3096694.45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    309669.45

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_81_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    317569.45

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 71-81. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 72.Инв. №700063. Марка ТС: Автомобиль грузовой, коммунальная машина 583563 на шасси Мерседес Бенц Атего 1518К, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8958356370FC7001, год выпуска:2007, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Истринский р-н, п/о Кострово (пансионат "Союз"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 2288000

    Начальная цена

    2288000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    228800.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_81_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    236700.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 71-81. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 73.Инв. №413269. Марка ТС: Автомобиль легковой Mercedes-Benz R 350 4 Matic, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: WDC2511651A064180, год выпуска:2007, адрес фактического нахождения т/сКраснодарский край, г.Сочи, с.Эсто-Садок, ул.Ачипсинская, 6/4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 587000

    Начальная цена

    587000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    58700.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_81_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    66600.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 71-81. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 74.Инв. №700064. Марка ТС: Автомобиль грузовой, коммунальная машина 583563 на шасси Мерседес Бенц Атего 1518К, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: X8958356370АC7002, год выпуска:2007, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Истринский р-н, п/о Кострово (пансионат "Союз"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 2288000

    Начальная цена

    2288000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    228800.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_81_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    236700.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 71-81. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 75.Инв. №370759. Марка ТС: Автомобиль Тойота Лэнд Круизер 200, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: JTMHT05J805078606, год выпуска:2010, адрес фактического нахождения т/сСвердловская обл., г.Арамиль, ул.Новая, 21. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 1537000

    Начальная цена

    1537000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    153700.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_81_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    161600.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 71-81. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 76.Инв. №370763. Марка ТС: Автомобиль Тойота Лэнд Круизер 200, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: JTMHV05JX05013928, год выпуска:2010, адрес фактического нахождения т/сСамарская обл., г.Самара, ул.Ракитная, 4. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 862000

    Начальная цена

    862000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    86200.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_81_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    94100.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 71-81. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 77.Инв. №370764. Марка ТС: Автомобиль Тойота Лэнд Круизер 150 (Прадо), идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: JTEBU3FJ00K020165, год выпуска:2010, адрес фактического нахождения т/сЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Промышленная, 6. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 1059000

    Начальная цена

    1059000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    105900.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_81_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    113800.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 71-81. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 78.Инв. №370768. Марка ТС: Автомобиль Тойота Лэнд Круизер 150, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: JTEBU3FJ105009447, год выпуска:2010, адрес фактического нахождения т/сг.Краснодар, ул.Дзержинского, 36. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 1316000

    Начальная цена

    1316000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    131600.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_81_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    139500.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 71-81. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 79.Инв. №370770. Марка ТС: Автомобиль Тойота Лэнд Круизер 150, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: JTEBU3FJ805009591, год выпуска:2010, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 1284000

    Начальная цена

    1284000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    128400.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_81_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    136300.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 71-81. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 80.Инв. №389245. Марка ТС: Автомобиль Тойота Лэнд Круизер 200, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: JTMHX05J604013943, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 1688000

    Начальная цена

    1688000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    168800.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_81_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    176700.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 71-81. Продавец: ПАО «Газпром».

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП036505

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    № Лота 81.Инв. №389246. Марка ТС: Автомобиль Тойота Лэнд Круизер 200, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: JTMHX05J904013080, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сг.Краснодар, ул.Дзержинского, 36. Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 1615000

    Начальная цена

    1615000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    161500.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-12-2020 16:10 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРИЛ.2__ИС_81_ед._авто_для_сайта.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    169400.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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