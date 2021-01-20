Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 71-81. Продавец: ПАО «Газпром».

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