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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей

    Поставка автозапчастей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 11:5923.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801697Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автозапчастей ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009801697

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 08:06

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_Техническому_заданию.xlsx.xlsx

    Проект_Договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Форма_3_Коммерческого_предложения.xlsx

    Форма_12_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Документация_МСП.docx

    Извещение_МСП.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-34

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Doroginina_KL@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дорогинина Кристина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автозапчастей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801697Подведение итогов не позднее Поставка автозапчастей Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей

    Начальная цена

    9 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821204/name/5fe9ec56552ff6.55153494

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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