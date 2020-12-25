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    Главная / Торги / РТИ и вспомогательные материалы

    РТИ и вспомогательные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:3025.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036506Дата и время окончания срока приема заявок РТИ и вспомогательные материалы КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036506

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    РТИ и вспомогательные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.12.2020 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__430_о_тендере_на_РТИ.doc

    ГП036506_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    812647-06-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    tenders@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логин Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    РТИ и вспомогательные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:30 GMT +325.12.2020 10:3025.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036506Дата и время окончания срока приема заявок РТИ и вспомогательные материалы Колпино

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 10:3015.01.2021 10:3015.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036506Подведение итогов не позднее РТИ и вспомогательные материалы Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 10:3015.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036506Подведение итогов не позднее РТИ и вспомогательные материалы Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    РТИ и вспомогательные материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827113/name/5ffff43b9d7866.02209930

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клей для стыковки конвейерных транспортерных лент тип топ sc 2000 c отвердителем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Клей для стыковки конвейерных транспортерных лент cement sc 4000 rema tip top с отвердителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Паронит пон «б» толщ 1,5мм"

    Кол-во: 43

    "Позиция 4"

    "Шланг резиновый армированный 1/2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Шланг резиновый армированный 3/4"

    Кол-во: 150

    "Позиция 6"

    "Полиуретановый напорно-всасывающий шланг, армированный пвх спиралью 1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Ремень клиновой spa1550la-1568la"

    Кол-во: 50

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    Дата аукциона:
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