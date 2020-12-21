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    Главная / Торги / Выполнение работ по очистке территории

    Выполнение работ по очистке территории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 11:5921.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800289Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по очистке территорииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009800289

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по очистке территории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    14.12.2020 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_МИ___16_2020.docx

    Извещение_МИ_СМП_16_2020.doc

    Приложение_1_Проект_договора_поставки_МИ_16_2020.doc

    Приложение_2_Техническая_часть_МИ_16_2020.docx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок_МИ_16_2020.docx

    Приложение_к_форме_1_КП__форма_1.1__16_2020.docx

    Приложение_к_форме_1_ТП__форма_1.2__16_2020.docx

    Итоговый_протокол_МИ___16_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-39-82

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zimina@gazpromgrm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зимина Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по очистке территории

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 16:3025.12.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800289Подведение итогов не позднее Выполнение работ по очистке территорииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по очистке территории

    Начальная цена

    2 039 328,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    81.2

    Услуги по чистке и уборке

    Классификатор ОКВЭД2

    81.2

    Деятельность по чистке и уборке

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820921/name/5fe9cc66e42977.02624057

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке"

    Кол-во: 12.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    Прием заявок:
    23.03.2021 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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