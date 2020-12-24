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Номер извещения
32009800798
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
РАБОТА ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 17:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
Почтовый адрес
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
Контактный телефон
+7 8442 25-80-30
Факс
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Адрес электронной почты
kazimirova_ms@vlg-gaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казимирова Марина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Городищенский район, р.п. Городище
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы топографо-геодезические
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 11:59 GMT +324.12.2020 11:5924.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800798Дата и время окончания срока приема заявок Работы топографо-геодезические Городищенский район, р.п. Городище
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 12:0024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800798Дата и время вскрытия заявок Работы топографо-геодезические Городищенский район, р.п. Городище
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800798Подведение итогов не позднее Работы топографо-геодезические Городищенский район, р.п. Городище
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы топографо-геодезические
Начальная цена
1 818 250,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
71.12.1
71.12.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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