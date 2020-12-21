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    Главная / Торги / Поставка листов стальных

    Поставка листов стальных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800247Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листов стальных610047, РФ, город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009800247

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100

    Наименование закупки

    Поставка листов стальных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.12.2020 16:08

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Раздел_V._Проект_договора.pdf

    Извещение_.docx

    Извещение_.pdf

    Протокол_100.2_итоги.doc

    Протокол_100.2_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Кировское машиностроительное предприятие
    Все закупки и тендеры АО КМП

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Контактный телефон

    +7 8332 66-40-28

    Факс

    +7 8332 66-40-64

    Адрес электронной почты

    zakupki@kmp43.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шиляева Валентина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    610047, РФ, город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка листов стальных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 23:0029.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800247Подведение итогов не позднее Поставка листов стальных610047, РФ, город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листов стальных

    Начальная цена

    396 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара: в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») – 150 килограмм. Допустимое отклонение количества каждого наименования продукции не должно превышать ±10% (десять процентов) от количества продукции указанного в Спецификации (приложение к проекту договора (в разделе V «Проект договора»)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка продукции производится покупателю по адресу: город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание»). Срок поставки продукции: в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента заключения договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМП
    Все закупки и тендеры АО КМП

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Классификатор ОКПД2

    24.10.36

    Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822401/name/5feb1807769457.05105812

    29.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822400/name/5feb1801afbca4.69640417

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 150.00000

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