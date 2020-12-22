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    Главная / Торги / Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по реконструкции АЗС и передача исключительного права на неё: - АЗС №276 Волгоград 2020 расположенной по адресу 400001, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Симбирская 1 б; - АЗС №148 расположенной по адресу 353684, Краснодарский, Ейский р-н, Ейск г, ул. Армавирская 202;

    Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по реконструкции АЗС и передача исключительного права на неё: - АЗС №276 Волгоград 2020 расположенной по адресу 400001, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Симбирская 1 б; - АЗС №148 расположенной по адресу 353684, Краснодарский, Ейский р-н, Ейск г, ул. Армавирская 202;

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036498Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по реконструкции АЗС и передача исключительного права на неё: - АЗС №276 Волгоград 2020 расположенной по адресу 400001, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Симбирская 1 б; - АЗС №148 расположенной по адресу 353684, Краснодарский, Ейский р-н, Ейск г, ул. Армавирская 202; Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036498

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    195/ГНП сеть/14.12.2020/ОЗПэ

    Наименование закупки

    Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по реконструкции АЗС и передача исключительного права на неё: - АЗС №276 Волгоград 2020 расположенной по адресу 400001, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Симбирская 1 б; - АЗС №148 расположенной по адресу 353684, Краснодарский, Ейский р-н, Ейск г, ул. Армавирская 202;

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_3_2.docx

    Документация..doc

    Извещение..doc

    Приложение__1_к_договору.DOC

    Приложение__5_к_договору.docx

    Приложение__6_к_договору.docx

    Приложение__2_к_договору.xlsx

    Приложение__3_к_договору.xlsx

    Приложение__4_к_договору.xlsx

    Проект_договора.DOC

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Контактный телефон

    +7 863 303-11-00 доб. 2633

    Факс

    +7 86361 9-20-35

    Адрес электронной почты

    s.gancheva@retail.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганчева Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по реконструкции АЗС и передача исключительного права на неё: - АЗС №276 Волгоград 2020 расположенной по адресу 400001, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Симбирская 1 б; - АЗС №148 расположенной по адресу 353684, Краснодарский, Ейский р-н, Ейск г, ул. Армавирская 202;

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 11:00 GMT +322.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036498Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по реконструкции АЗС и передача исключительного права на неё: - АЗС №276 Волгоград 2020 расположенной по адресу 400001, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Симбирская 1 б; - АЗС №148 расположенной по адресу 353684, Краснодарский, Ейский р-н, Ейск г, ул. Армавирская 202; Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 11:0022.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036498Дата и время вскрытия заявок Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по реконструкции АЗС и передача исключительного права на неё: - АЗС №276 Волгоград 2020 расположенной по адресу 400001, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Симбирская 1 б; - АЗС №148 расположенной по адресу 353684, Краснодарский, Ейский р-н, Ейск г, ул. Армавирская 202; Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036498Подведение итогов не позднее Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по реконструкции АЗС и передача исключительного права на неё: - АЗС №276 Волгоград 2020 расположенной по адресу 400001, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Симбирская 1 б; - АЗС №148 расположенной по адресу 353684, Краснодарский, Ейский р-н, Ейск г, ул. Армавирская 202; Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036498Подведение итогов не позднее Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по реконструкции АЗС и передача исключительного права на неё: - АЗС №276 Волгоград 2020 расположенной по адресу 400001, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Симбирская 1 б; - АЗС №148 расположенной по адресу 353684, Краснодарский, Ейский р-н, Ейск г, ул. Армавирская 202; Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по реконструкции АЗС и передача исключительного права на неё: - АЗС №276 Волгоград 2020 расположенной по адресу 400001, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Симбирская 1 б; - АЗС №148 расположенной по адресу 353684, Краснодарский, Ейский р-н, Ейск г, ул. Армавирская 202;

    Начальная цена

    3 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    41.10

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838654/name/60141b1d0c2af6.99180031

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по реконструкции АЗС и передача исключительного права на неё: - АЗС №276 Волгоград 2020 расположенной по адресу 400001, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Симбирская 1 б; - АЗС №148 расположенной по адресу 353684, Краснодарский, Ейский р-н, Ейск г, ул. Армавирская 202;"

    Кол-во:

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