Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по реконструкции АЗС и передача исключительного права на неё: - АЗС №276 Волгоград 2020 расположенной по адресу 400001, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Симбирская 1 б; - АЗС №148 расположенной по адресу 353684, Краснодарский, Ейский р-н, Ейск г, ул. Армавирская 202;

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП036498 Уникальный номер закупки Номер закупки 195/ГНП сеть/14.12.2020/ОЗПэ Наименование закупки Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по реконструкции АЗС и передача исключительного права на неё: - АЗС №276 Волгоград 2020 расположенной по адресу 400001, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Симбирская 1 б; - АЗС №148 расположенной по адресу 353684, Краснодарский, Ейский р-н, Ейск г, ул. Армавирская 202; Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»

Все закупки и тендеры «ГНП сеть» Юридический адрес 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401 Почтовый адрес 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401 Контактный телефон +7 863 303-11-00 доб. 2633 Факс +7 86361 9-20-35 Адрес электронной почты s.gancheva@retail.gazpromlpg.ru Ф.И.О. контактного лица Ганчева Светлана Николаевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru