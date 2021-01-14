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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по модернизации сети передачи данных автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 21 – км 225, Московская и Тульская области (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по модернизации сети передачи данных автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 21 – км 225, Московская и Тульская области (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800618Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации сети передачи данных автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 21 – км 225, Московская и Тульская областиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009800618

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по модернизации сети передачи данных автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 21 – км 225, Московская и Тульская области (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.12.2020 17:02

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_32009800618_03_.pdf

    Итоговый_протокол_32009800618_03_.pdf

    Изменение__1.pdf

    Изменение__2.pdf

    Извещение.pdf

    Документация.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5922

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupki@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шувалова Нина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по модернизации сети передачи данных автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 21 – км 225, Московская и Тульская области

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.02.202116.02.2021 23:5916.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800618Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации сети передачи данных автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 21 – км 225, Московская и Тульская областиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по модернизации сети передачи данных автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 21 – км 225, Московская и Тульская области

    Начальная цена

    27 834 830,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    556 696,60 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями Документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ
    Все закупки и тендеры АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9

    Классификатор ОКПД2

    61

    Услуги телекоммуникационные

    Классификатор ОКВЭД2

    61

    Деятельность в сфере телекоммуникаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/844917/name/60213232dd9279.45548408

    08.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/845035/name/602150323e04b3.82486794

    08.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в сфере телекоммуникаций"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    25.01.2021 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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