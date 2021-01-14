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Номер извещения
32009800618
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по модернизации сети передачи данных автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 21 – км 225, Московская и Тульская области (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.12.2020 17:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5922
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupki@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Шувалова Нина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по модернизации сети передачи данных автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 21 – км 225, Московская и Тульская области
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.02.202116.02.2021 23:5916.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800618Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации сети передачи данных автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 21 – км 225, Московская и Тульская областиМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по модернизации сети передачи данных автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 21 – км 225, Московская и Тульская области
Начальная цена
27 834 830,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
556 696,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ
Все закупки и тендеры АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9
61
61
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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