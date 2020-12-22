Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по выполнению комплекса операций, связанных с таможенным оформлением и транспортно-экспедиторским обслуживанием грузов ПАО «РКК «Энергия» в рамках выполнения своих обязательств по государственному контракту

    Оказание услуг по выполнению комплекса операций, связанных с таможенным оформлением и транспортно-экспедиторским обслуживанием грузов ПАО «РКК «Энергия» в рамках выполнения своих обязательств по государственному контракту

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036625Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выполнению комплекса операций, связанных с таможенным оформлением и транспортно-экспедиторским обслуживанием грузов ПАО «РКК «Энергия» в рамках выполнения своих обязательств по государственному контрактуКоролевПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036625

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    171-3/293 от «15» декабря 2020 г.

    Наименование закупки

    Оказание услуг по выполнению комплекса операций, связанных с таможенным оформлением и транспортно-экспедиторским обслуживанием грузов ПАО «РКК «Энергия» в рамках выполнения своих обязательств по государственному контракту

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 09:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Отборочная_документация_на_публикацию.doc

    Проект_договора_на_публикацию.doc

    Техническое_задание__ГК.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-66-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    olga.zaharova4@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захарова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по выполнению комплекса операций, связанных с таможенным оформлением и транспортно-экспедиторским обслуживанием грузов ПАО «РКК «Энергия» в рамках выполнения своих обязательств по государственному контракту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 10:00 GMT +322.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036625Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выполнению комплекса операций, связанных с таможенным оформлением и транспортно-экспедиторским обслуживанием грузов ПАО «РКК «Энергия» в рамках выполнения своих обязательств по государственному контрактуКоролев

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 10:0022.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036625Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по выполнению комплекса операций, связанных с таможенным оформлением и транспортно-экспедиторским обслуживанием грузов ПАО «РКК «Энергия» в рамках выполнения своих обязательств по государственному контрактуКоролев

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 10:0031.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036625Подведение итогов не позднее Оказание услуг по выполнению комплекса операций, связанных с таможенным оформлением и транспортно-экспедиторским обслуживанием грузов ПАО «РКК «Энергия» в рамках выполнения своих обязательств по государственному контрактуКоролев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036625Подведение итогов не позднее Оказание услуг по выполнению комплекса операций, связанных с таможенным оформлением и транспортно-экспедиторским обслуживанием грузов ПАО «РКК «Энергия» в рамках выполнения своих обязательств по государственному контрактуКоролев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по выполнению комплекса операций, связанных с таможенным оформлением и транспортно-экспедиторским обслуживанием грузов ПАО «РКК «Энергия» в рамках выполнения своих обязательств по государственному контракту

    Начальная цена

    6 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к порядку и условиям платежей установлены в проекте договора (раздел 4 «Проект Договора»).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    52.29.19.110

    Услуги по экспедированию грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект_договора_на_публикацию.doc

    15.12.2020

    Техническое_задание__ГК.pdf

    15.12.2020

    Отборочная_документация_на_публикацию.doc

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по выполнению комплекса операций, связанных с таможенным оформлением и транспортно-экспедиторским обслуживанием грузов в соответствии с Техническим заданием"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП225681
    Транспортно-экспедиционная услуга по направлению г. Сучжоу, КНР – г. Балашиха, МО, РФ (теплообменники) (3 лота (авто) (море-авто) (авиа-авто)
    Транспортно-экспедиционная услуга по направлению г. Сучжоу, КНР – г. Балашиха, МО, РФ...
    592000
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    3
    Регион:
    Московская область
    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Запрос предложений № ГП821388
    Перевозка двигателей для воздушных судов
    Перевозка двигателей для воздушных судов
    177025
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.09.2018 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить