Оказание услуг по выполнению комплекса операций, связанных с таможенным оформлением и транспортно-экспедиторским обслуживанием грузов ПАО «РКК «Энергия» в рамках выполнения своих обязательств по государственному контракту

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП036625 Уникальный номер закупки Номер закупки 171-3/293 от «15» декабря 2020 г. Наименование закупки Оказание услуг по выполнению комплекса операций, связанных с таможенным оформлением и транспортно-экспедиторским обслуживанием грузов ПАО «РКК «Энергия» в рамках выполнения своих обязательств по государственному контракту Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА

Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ Юридический адрес 141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А, Почтовый адрес 141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А Контактный телефон 495 доб.513-66-84 Факс +7 495 513-67-98 Адрес электронной почты olga.zaharova4@rsce.ru Ф.И.О. контактного лица Захарова Ольга Анатольевна Место рассмотрения предложений Королев Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru