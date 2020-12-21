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Номер извещения
ГП036501
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на изготовление и поставку атмосферных подогревателей сбросных газов СПГ для КриоГЗС, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Автодорожная, согласно опросного листа.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 23520
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
tupikov.eb@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тупиков Евгений Борисович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Право заключения договора на изготовление и поставку атмосферных подогревателей сбросных газов СПГ для КриоГЗС, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Автодорожная, согласно опросного листа.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 15:00 GMT +321.12.2020 15:0021.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036501Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на изготовление и поставку атмосферных подогревателей сбросных газов СПГ для КриоГЗС, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Автодорожная, согласно опросного листа.Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2020 15:0021.12.2020 15:0021.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036501Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на изготовление и поставку атмосферных подогревателей сбросных газов СПГ для КриоГЗС, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Автодорожная, согласно опросного листа.Челябинск
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 13:0025.12.2020 13:0025.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036501Подведение итогов не позднее Право заключения договора на изготовление и поставку атмосферных подогревателей сбросных газов СПГ для КриоГЗС, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Автодорожная, согласно опросного листа.Челябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.12.202025.12.2020 13:0025.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036501Подведение итогов не позднее Право заключения договора на изготовление и поставку атмосферных подогревателей сбросных газов СПГ для КриоГЗС, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Автодорожная, согласно опросного листа.Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на изготовление и поставку атмосферных подогревателей сбросных газов СПГ для КриоГЗС, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Автодорожная, согласно опросного листа.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Челябинск, ул. Автодорожная, КриоГЗС.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
06.20.10.131
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 3
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