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Номер извещения
ГП036495
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка извещателей взрывозащищенных пожарных и кабельных вводов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3253
Факс
Адрес электронной почты
Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Пчелина Валерия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка извещателей взрывозащищенных пожарных и кабельных вводов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 10:00 GMT +322.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036495Дата и время окончания срока приема заявок Закупка извещателей взрывозащищенных пожарных и кабельных вводовКолпино
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 10:0022.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036495Дата и время вскрытия заявок Закупка извещателей взрывозащищенных пожарных и кабельных вводовКолпино
Подведение итогов не позднее
20.01.2021 17:0020.01.2021 17:0020.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036495Подведение итогов не позднее Закупка извещателей взрывозащищенных пожарных и кабельных вводовКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка извещателей взрывозащищенных пожарных и кабельных вводов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.9
Документация лота
Кол-во:
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