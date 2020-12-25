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Номер извещения
32009800590
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-372 Оказание услуг по расклеиванию на досках общего пользования и в специально отведенных местах рекламно-информационных материалов в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск формата А4.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
14.12.2020 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-46
Факс
--
Адрес электронной почты
Alsu.Yarullina@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киченина Алсу Фаридовна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Распространение рекламно-информационного материала в городе Казань формата А4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800590Дата и время окончания срока приема заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Казань формата А4Казань
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800590Дата и время вскрытия заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Казань формата А4Казань
Подведение итогов не позднее
14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Казань формата А4Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Распространение рекламно-информационного материала в городе Казань формата А4
Начальная цена
2 052 960,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Лот №1 Казань Лот №2 Набережные Челны Лот №3 Нижнекамск Лот №4 Альметьевск Лот №5 ЗеленодольскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
73.11.1
73.11
Документация лота
Кол-во: 488800.00000
Распространение рекламно-информационного материала в городе Набережные Челны формата А4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800590Дата и время окончания срока приема заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Набережные Челны формата А4 Казань
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800590Дата и время вскрытия заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Набережные Челны формата А4 Казань
Подведение итогов не позднее
14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Набережные Челны формата А4 Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Распространение рекламно-информационного материала в городе Набережные Челны формата А4
Начальная цена
906 360,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Лот №1 Казань 37 600 шт. в месяц Лот №2 Набережные Челны 16 600 шт. в месяц Лот №3 Нижнекамск 8 400 шт. в месяц Лот №4 Альметьевск 10 000 шт. в месяц Лот №5 Зеленодольск 3 600 шт. в месяцРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
73.11.1
73.11
Документация лота
Кол-во: 215800.00000
Распространение рекламно-информационного материала в городе Нижнекамск формата А4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800590Дата и время окончания срока приема заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Нижнекамск формата А4 Казань
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800590Дата и время вскрытия заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Нижнекамск формата А4 Казань
Подведение итогов не позднее
14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Нижнекамск формата А4 Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Распространение рекламно-информационного материала в городе Нижнекамск формата А4
Начальная цена
589 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Лот №1 Казань Лот №2 Набережные Челны Лот №3 Нижнекамск Лот №4 Альметьевск Лот №5 ЗеленодольскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
73.11.1
73.11
Документация лота
Кол-во: 109200.00000
Распространение рекламно-информационного материала в городе Альметьевск формата А4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800590Дата и время окончания срока приема заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Альметьевск формата А4 Казань
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800590Дата и время вскрытия заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Альметьевск формата А4 Казань
Подведение итогов не позднее
14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Альметьевск формата А4 Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Распространение рекламно-информационного материала в городе Альметьевск формата А4
Начальная цена
904 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
73.11.1
73.11
Документация лота
Кол-во: 130000.00000
Распространение рекламно-информационного материала в городе Зеленодольск формата А4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800590Дата и время окончания срока приема заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Зеленодольск формата А4Казань
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800590Дата и время вскрытия заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Зеленодольск формата А4Казань
Подведение итогов не позднее
14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Зеленодольск формата А4Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Распространение рекламно-информационного материала в городе Зеленодольск формата А4
Начальная цена
252 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
73.11.1
73.11
Документация лота
Кол-во: 46800.00000
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