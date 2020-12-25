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    Главная / Торги / СП-372 Оказание услуг по расклеиванию на досках общего пользования и в специально отведенных местах рекламно-информационных материалов в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск формата А4.

    СП-372 Оказание услуг по расклеиванию на досках общего пользования и в специально отведенных местах рекламно-информационных материалов в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск формата А4.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800590Дата и время окончания срока приема заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Казань формата А4КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009800590

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СП-372

    Наименование закупки

    СП-372 Оказание услуг по расклеиванию на досках общего пользования и в специально отведенных местах рекламно-информационных материалов в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск формата А4.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    14.12.2020 16:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_КП.docx

    Договор.doc

    Инфокарта.docx

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_КП___исправл.docx

    Инфокарта___исправленная.docx

    извещение_о_продлении.pdf

    6_СП_372_Расклеивание_рекламно_информац.мат_ла_32009800590.pdf

    6_СП_372_Расклеивание_рекламно_информац.мат_ла_32009800590.pdf

    6_СП_372_Расклеивание_рекламно_информац.мат_ла_32009800590.pdf

    6_СП_372_Расклеивание_рекламно_информац.мат_ла_32009800590.pdf

    6_СП_372_Расклеивание_рекламно_информац.мат_ла_32009800590.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-46

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Alsu.Yarullina@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киченина Алсу Фаридовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Распространение рекламно-информационного материала в городе Казань формата А4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800590Дата и время окончания срока приема заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Казань формата А4Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800590Дата и время вскрытия заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Казань формата А4Казань

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Казань формата А4Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Казань формата А4Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Распространение рекламно-информационного материала в городе Казань формата А4

    Начальная цена

    2 052 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Лот №1 Казань Лот №2 Набережные Челны Лот №3 Нижнекамск Лот №4 Альметьевск Лот №5 ЗеленодольскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    С даты подписания договора в течение 13 месяцев. Исполнитель обязан получить листовки для проведения расклейки у Заказчика, через ответственных лиц. Датой получения считается день подписания акта приема-передачи листовок. Безадресный формат расклейки. Расклеивание проводится в 2 волны: Ежемесячно с 1-10 число (первая волна) с 20-30 число (вторая волна)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    73.11.1

    Услуги, предоставляемые рекламными агентствами

    Классификатор ОКВЭД2

    73.11

    Деятельность рекламных агентств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831953/name/60092638928410.89171172

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Распространение рекламно-информационного материала в городе Казань формата А4"

    Кол-во: 488800.00000

    Лот 2

    Распространение рекламно-информационного материала в городе Набережные Челны формата А4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800590Дата и время окончания срока приема заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Набережные Челны формата А4 Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800590Дата и время вскрытия заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Набережные Челны формата А4 Казань

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Набережные Челны формата А4 Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Набережные Челны формата А4 Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Распространение рекламно-информационного материала в городе Набережные Челны формата А4

    Начальная цена

    906 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Лот №1 Казань 37 600 шт. в месяц Лот №2 Набережные Челны 16 600 шт. в месяц Лот №3 Нижнекамск 8 400 шт. в месяц Лот №4 Альметьевск 10 000 шт. в месяц Лот №5 Зеленодольск 3 600 шт. в месяцРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    С даты подписания договора в течение 13 месяцев. Исполнитель обязан получить листовки для проведения расклейки у Заказчика, через ответственных лиц. Датой получения считается день подписания акта приема-передачи листовок. Безадресный формат расклейки. Расклеивание проводится в 2 волны: Ежемесячно с 1-10 число (первая волна) с 20-30 число (вторая волна
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    73.11.1

    Услуги, предоставляемые рекламными агентствами

    Классификатор ОКВЭД2

    73.11

    Деятельность рекламных агентств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831958/name/600926e8190271.23774145

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Распространение рекламно-информационного материала в городе Набережные Челны формата А4 "

    Кол-во: 215800.00000

    Лот 3

    Распространение рекламно-информационного материала в городе Нижнекамск формата А4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800590Дата и время окончания срока приема заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Нижнекамск формата А4 Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800590Дата и время вскрытия заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Нижнекамск формата А4 Казань

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Нижнекамск формата А4 Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Нижнекамск формата А4 Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Распространение рекламно-информационного материала в городе Нижнекамск формата А4

    Начальная цена

    589 680,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Лот №1 Казань Лот №2 Набережные Челны Лот №3 Нижнекамск Лот №4 Альметьевск Лот №5 ЗеленодольскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    С даты подписания договора в течение 13 месяцев. Исполнитель обязан получить листовки для проведения расклейки у Заказчика, через ответственных лиц. Датой получения считается день подписания акта приема-передачи листовок. Безадресный формат расклейки. Расклеивание проводится в 2 волны: Ежемесячно с 1-10 число (первая волна) с 20-30 число (вторая волна
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    73.11.1

    Услуги, предоставляемые рекламными агентствами

    Классификатор ОКВЭД2

    73.11

    Деятельность рекламных агентств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831965/name/600927895de215.76370942

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Распространение рекламно-информационного материала в городе Нижнекамск формата А4 "

    Кол-во: 109200.00000

    Лот 4

    Распространение рекламно-информационного материала в городе Альметьевск формата А4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800590Дата и время окончания срока приема заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Альметьевск формата А4 Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800590Дата и время вскрытия заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Альметьевск формата А4 Казань

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Альметьевск формата А4 Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Альметьевск формата А4 Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Распространение рекламно-информационного материала в городе Альметьевск формата А4

    Начальная цена

    904 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    73.11.1

    Услуги, предоставляемые рекламными агентствами

    Классификатор ОКВЭД2

    73.11

    Деятельность рекламных агентств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831979/name/60092911cc1e76.65128562

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Распространение рекламно-информационного материала в городе Альметьевск формата А4"

    Кол-во: 130000.00000

    Лот 5

    Распространение рекламно-информационного материала в городе Зеленодольск формата А4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800590Дата и время окончания срока приема заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Зеленодольск формата А4Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800590Дата и время вскрытия заявок Распространение рекламно-информационного материала в городе Зеленодольск формата А4Казань

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Зеленодольск формата А4Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800590Подведение итогов не позднее Распространение рекламно-информационного материала в городе Зеленодольск формата А4Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Распространение рекламно-информационного материала в городе Зеленодольск формата А4

    Начальная цена

    252 720,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    73.11.1

    Услуги, предоставляемые рекламными агентствами

    Классификатор ОКВЭД2

    73.11

    Деятельность рекламных агентств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831982/name/6009297c06cbf0.55076738

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Распространение рекламно-информационного материала в городе Зеленодольск формата А4 "

    Кол-во: 46800.00000

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