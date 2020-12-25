Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

С даты подписания договора в течение 13 месяцев. Исполнитель обязан получить листовки для проведения расклейки у Заказчика, через ответственных лиц. Датой получения считается день подписания акта приема-передачи листовок. Безадресный формат расклейки. Расклеивание проводится в 2 волны: Ежемесячно с 1-10 число (первая волна) с 20-30 число (вторая волна)