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    Главная / Торги / Приобретение бумаги для офисной техники (А1, А2, А3, А4)

    Приобретение бумаги для офисной техники (А1, А2, А3, А4)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 17:0021.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036490Дата и время окончания срока приема заявок согласно предложенияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036490

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    05-12-20

    Наименование закупки

    Приобретение бумаги для офисной техники (А1, А2, А3, А4)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Lot_05_12_20.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 3452 54-68-99 доб. 72212

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    NTikhonenko@zbku.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихоненко Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно предложения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 17:00 GMT +321.12.2020 17:0021.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036490Дата и время окончания срока приема заявок согласно предложенияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 17:0021.12.2020 17:0021.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036490Дата и время вскрытия заявок согласно предложенияМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 18:0029.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036490Подведение итогов не позднее согласно предложенияМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036490Подведение итогов не позднее согласно предложенияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно предложения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.110

    Бумага для печати

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение бумаги для офисной техники (А1, А2, А3, А4)"

    Кол-во:

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