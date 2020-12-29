Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине Новоякимовская

Выполнение строительно-монтажных работ (газопроводы среднего давления и автоматика), пусконаладочных работ и сдачу системы газоснабжения в органы Ростехнадзора для проекта «Строительство линии по производству гипсового вяжущего и модернизации ДСК на ПрП «ВОЛМА-Воскресенск»