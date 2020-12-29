Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине Новоякимовская

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине Новоякимовская

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800022Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине НовоякимовскаяТюменьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009800022

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине Новоякимовская

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    14.12.2020 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3__Проект_Договора_.DOCX

    Приложение_2__Техническое_задание_.docx

    Инструкция_по_заполнению_Технического_предложения.docx

    Извещение__1.docx

    Протокол_32009800022_Итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96 доб. 23262332

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    AparinaNA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Апарина Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине Новоякимовская

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 14:00 GMT +329.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800022Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине НовоякимовскаяТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 14:0029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800022Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине НовоякимовскаяТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 21:0025.01.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800022Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине НовоякимовскаяТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на скважине Новоякимовская

    Начальная цена

    1 079 636,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    33.12.11

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828866/name/60051a47302220.04210806

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Москокс
    Запрос предложений № ГП127904
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и переменного тока щитовой НУБ-0,4 кВ. Техническое перевооружение.
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и...
    459432
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Запрос предложений № ГП237239
    Выполнение строительно-монтажных работ (газопроводы среднего давления и автоматика), пусконаладочных работ и сдачу системы газоснабжения в органы Ростехнадзора для проекта «Строительство линии по производству гипсового вяжущего и модернизации ДСК на ПрП «ВОЛМА-Воскресенск»
    Выполнение строительно-монтажных работ (газопроводы среднего давления и автоматика),...
    593882
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО САРАТОВГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211082519
    Поставка экскаватора-погрузчика
    Поставка экскаватора-погрузчика
    593881
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    10 177 772
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Запрос предложений № 32211082518
    Работы строительно-монтажные газопровода по заявкам Заказчика (тех.подключение)
    Работы строительно-монтажные газопровода по заявкам Заказчика (тех.подключение)
    593884
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    10 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    БЗФ
    Запрос предложений № ГП237238
    Запасные части на линию дозирования (по чертежам)
    Запасные части на линию дозирования (по чертежам)
    593883
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Конкурентный отбор № 32211067062
    Оказание услуг по оценке недвижимого имущества
    Оказание услуг по оценке недвижимого имущества
    591570
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    1 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    СН-МНГ
    Конкурентный отбор № АП014285
    Поставка дизельного топлива на Левобережные м.р.ПАО "СН-МНГ" (доп.потребность на 2022г)
    Поставка дизельного топлива на Левобережные м.р.ПАО "СН-МНГ" (доп.потребность на 2022г)
    593879
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211045078
    Поставка масло нагревательной станции (контейнерного типа) для Филиала №10АО "ГК "Северавтодор"
    Поставка масло нагревательной станции (контейнерного типа) для Филиала №10АО "ГК...
    587994
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    4 227 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить