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Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 61-70. Продавец: ПАО «Газпром»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036487
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 61.Инв. №390960. Марка ТС: Автомобиль Мерседес-Бенц E 200, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: WDD2120481A708270, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 920000
Начальная цена
920000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
92000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 15:32 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
99900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 61-70. Продавец: ПАО «Газпром»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036487
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 62.Инв. №430749. Марка ТС: Автомобиль Мерседес-Бенц E 200, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: WDD2120481A738609, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Истринский р-н, п/о Кострово (пансионат "Союз"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 722000
Начальная цена
722000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
72200.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 15:32 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
80100.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 61-70. Продавец: ПАО «Газпром»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036487
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 63.Инв. №430750. Марка ТС: Автомобиль Мерседес-Бенц E 200, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: WDD2120481A729962, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 902000
Начальная цена
902000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
90200.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 15:32 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
98100.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 61-70. Продавец: ПАО «Газпром»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036487
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 64.Инв. №430770. Марка ТС: Автомобиль Мерседес-Бенц E 200, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: WDD2120481A731152, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 722000
Начальная цена
722000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
72200.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 15:32 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
80100.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 61-70. Продавец: ПАО «Газпром»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036487
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 65.Инв. №430771. Марка ТС: Автомобиль Мерседес-Бенц E 200, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: WDD2120481A654853, год выпуска:2012, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Истринский р-н, п/о Кострово (пансионат "Союз"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 595000
Начальная цена
595000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
59500.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 15:32 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
67400.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 61-70. Продавец: ПАО «Газпром»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036487
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 66.Инв. №432824. Марка ТС: Автомобиль Мерседес-Бенц E 400 4MATIC, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: WDD2120671A871458, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сЛенинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона "Коркинская", 1-й проезд, д.1 (территория ТЦ "Восток"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 984000
Начальная цена
984000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
98400.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 15:32 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
106300.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 61-70. Продавец: ПАО «Газпром»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036487
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 67.Инв. №432858. Марка ТС: Автомобиль Мерседес-Бенц E 400 4MATIC, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: WDD2120671A880306, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Истринский р-н, п/о Кострово (пансионат "Союз"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 1075000
Начальная цена
1075000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
107500.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 15:32 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
115400.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 61-70. Продавец: ПАО «Газпром»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036487
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 68.Инв. №432977. Марка ТС: Автомобиль Мерседес-Бенц E 200, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: WDD2120341A891780, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Истринский р-н, п/о Кострово (пансионат "Союз"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 926000
Начальная цена
926000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
92600.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 15:32 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
100500.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 61-70. Продавец: ПАО «Газпром»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036487
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 69.Инв. №441516. Марка ТС: Автомобиль Мерседес-Бенц S 500 4MATIC, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: WDD2221851A032862, год выпуска:2013, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Истринский р-н, п/о Кострово (пансионат "Союз"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 2343444,46
Начальная цена
2343444.46
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
234344.45
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 15:32 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
242244.45
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Продаются на торгах 81 единица автотранспортных средств с пробегом Мерседес-Бенц S-class, Мерседес-Бенц E-class, Мерседес-Бенц C-class, Мерседес-Бенц R-class, Мерседес-Бенц ATEGO, Тойота Лэнд Круизер 200, Тойота Лэнд Круизер 150, находящихся в Свердловской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, ЯНАО, Краснодарской крае (всего 81 лот). ЛОТ 61-70. Продавец: ПАО «Газпром»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП036487
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
№ Лота 70.Инв. №456356. Марка ТС: Автомобиль Мерседес-Бенц S 500 4MATIC, идентификационный номер (VIN), заводской номер самоходной машины: WDD2221851A118316, год выпуска:2014, адрес фактического нахождения т/сМосковская обл., Истринский р-н, п/о Кострово (пансионат "Союз"). Начальная цена, с учетом НДС, руб.: 3096694,45
Начальная цена
3096694.45
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
309669.45
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 15:32 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
317569.45
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысенин Владимир Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.lysenin@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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