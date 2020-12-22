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    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»

    Запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801808Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009801808

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 08:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    1808_1__2_.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22 доб. 7833

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малашенков Андрей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 09:30 GMT +322.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801808Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 09:3022.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801808Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 23:5929.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801808Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»

    Начальная цена

    897 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Извещением о проведении запроса котировок

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Извещением о проведении запроса котировокРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Извещением о проведении запроса котировок
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    74.90.13

    Услуги консультативные в области окружающей среды

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822635/name/5feb2d90a5c2b3.68259823

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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