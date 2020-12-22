Запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009801808 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА

Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ Юридический адрес 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16, Почтовый адрес 125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16 Контактный телефон +7 499 940-02-22 доб. 7833 Факс +7 499 940-09-99 Адрес электронной почты tender@gskb.ru Ф.И.О. контактного лица Малашенков Андрей Игоревич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru