www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009801808
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
15.12.2020 08:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22 доб. 7833
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малашенков Андрей Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 09:30 GMT +322.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801808Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 09:3022.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801808Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 23:5929.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801808Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласованию ПНООЛР в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области и получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ПАО «НПО «Алмаз»
Начальная цена
897 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Извещением о проведении запроса котировок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Извещением о проведении запроса котировокРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
74.90.13
74.90
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.