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Номер извещения
ГП036485
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на лакокрасочные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.12.2020 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Marina.Andrusik@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Андрусик Марина Богдановна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лакокрасочных материалов согласно перечню в извещении № 760
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 09:00 GMT +322.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов согласно перечню в извещении № 760Колпино
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 10:0031.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036485Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов согласно перечню в извещении № 760Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочных материалов согласно перечню в извещении № 760
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.92.26.110
Документация лота
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 600
Кол-во: 50
Кол-во: 6000
Кол-во: 1000
Кол-во: 3700
Кол-во: 3000
Кол-во: 224
Кол-во: 400
Кол-во: 2000
Кол-во: 14798.88
Кол-во: 4000
Кол-во: 3000
Кол-во: 6524.56
Кол-во: 3901.2
Кол-во: 7022.2
Кол-во: 150
Кол-во: 1175.276
Кол-во: 1577.306
Кол-во: 2500
Кол-во: 5000
Кол-во: 248.122
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