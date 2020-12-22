Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений на лакокрасочные материалы

    Запрос предложений на лакокрасочные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов согласно перечню в извещении № 760КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036485

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Извещение 760

    Наименование закупки

    Запрос предложений на лакокрасочные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.12.2020 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Извещение___760.pdf

    Приложение__2_к_Извещению_Проект_договора.doc

    Приложение__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение__4_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение__5_Спецификация_к_договору_поставки.xls

    ГП036485_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Marina.Andrusik@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Андрусик Марина Богдановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лакокрасочных материалов согласно перечню в извещении № 760

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 09:00 GMT +322.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов согласно перечню в извещении № 760Колпино

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 10:0031.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036485Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов согласно перечню в извещении № 760Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036485Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов согласно перечню в извещении № 760Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов согласно перечню в извещении № 760

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.26.110

    Экскаваторы самоходные одноковшовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/898521/name/60742d60ae2af9.57798312

    12.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПУДРА АЛЮМИНЕВАЯ ПАП-2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Средство для очистки Деталан А-10М"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "ЛАК БТ-99 ГОСТ 8017-74"

    Кол-во: 600

    "Позиция 4"

    "СИККАТИВ ЖК-1 ТУ6-1641-86"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ ГОСТ 25129-82"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 6"

    "ГРУНТОВКА ФЛ-03К КОРИЧНЕВАЯ ГОСТ 9109-81"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 7"

    "Грунт-эмаль однокомпонентная водно-дисперсионная ECOMAST AQUA RAL 9005 ТУ 20.30.11-014-06137326-2017"

    Кол-во: 3700

    "Позиция 8"

    "РАСТВОРИТЕЛЬ Р- 4 ГОСТ 7827-74"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 9"

    "Покрытие Molykote Metal Protector Plus"

    Кол-во: 224

    "Позиция 10"

    "СОЛЬВЕНТ НЕФТЯНОЙ ГОСТ 10214-78"

    Кол-во: 400

    "Позиция 11"

    "УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 12"

    "Обезжириватель PS 651 Procore Degreaser"

    Кол-во: 14798.88

    "Позиция 13"

    "Грунт-эмаль Анкер Дюропокс ДТМ 70 / RAL 1003 (жёлтый) ТУ 2312-006-11253649-2013"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 14"

    "Грунт-эмаль Анкер Дюропокс ДТМ 70 / RAL 3020 (красный) ТУ 2312-006-11253649-2013"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 15"

    "Грунт-эмаль Анкер Дюропокс ДТМ 70 / RAL 7000 (серый) ТУ 2312-006-11253649-2013"

    Кол-во: 6524.56

    "Позиция 16"

    "Грунт-эмаль Дюропокс ДТМ 70 / активатор ТУ 2312-006-11253649-2013"

    Кол-во: 3901.2

    "Позиция 17"

    "Грунт-эмаль Анкер Дюропокс ДТМ 70 / RAL 9017 (чёрный) ТУ 2312-006-11253649-2013"

    Кол-во: 7022.2

    "Позиция 18"

    "Грунт-эмаль Анкер Дюропокс ДТМ 70 / RAL 5015 (синий) ТУ 2312-006-11253649-2013"

    Кол-во: 150

    "Позиция 19"

    "Грунт-эмаль Анкер Дюропокс ДТМ 70 / RAL 7047 (светло-серый) ТУ 2312-006-11253649-2013"

    Кол-во: 1175.276

    "Позиция 20"

    "Грунт-эмаль Анкер Дюропокс ДТМ 70 / RAL 6017 (зелёный) ТУ 2312-006-11253649-2013"

    Кол-во: 1577.306

    "Позиция 21"

    "Грунт-эмаль Дюропокс ДТМ70 Праймер, компонент А /"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 22"

    "Растворитель универсальный Procore Universal Thinner /"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 23"

    "Отвердитель для Дюропокс ДТМ70 Праймер, компонент В /"

    Кол-во: 248.122

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП225036
    Поставка колесного экскаватор-перегружателя с двумя грейферами.
    Поставка колесного экскаватор-перегружателя с двумя грейферами.
    590202
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 02:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП151294
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    462042
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.04.2021 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Продажа без объявления цены № ГП922231
    Экскаватор гусеничный ЭО-4224
    Экскаватор гусеничный ЭО-4224
    276221
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2019 04:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить