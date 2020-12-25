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Номер извещения
ГП036489
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку металлопроката из стали 12ХН3А для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
14.12.2020 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
343221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Круг горячекатаный Ø250мм Марка стали 12ХН3А хим. Состав по ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 2590-2016 длина заготовки не менее 3000мм - 12 тонн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 09:00 GMT +325.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036489Дата и время окончания срока приема заявок Круг горячекатаный Ø250мм Марка стали 12ХН3А хим. Состав по ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 2590-2016 длина заготовки не менее 3000мм - 12 тонн Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 09:0025.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036489Дата и время вскрытия заявок Круг горячекатаный Ø250мм Марка стали 12ХН3А хим. Состав по ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 2590-2016 длина заготовки не менее 3000мм - 12 тонн Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Круг горячекатаный Ø250мм Марка стали 12ХН3А хим. Состав по ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 2590-2016 длина заготовки не менее 3000мм - 12 тонн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
C
Документация лота
Кол-во: 12
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