Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 372/14.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка спецобуви

    372/14.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка спецобуви

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 15:3024.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036484Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецобуви СалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036484

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    372/14.12.20/ПТМ/КО/Э

    Наименование закупки

    372/14.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка спецобуви

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    14.12.2020 15:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_ДЗО_КО_эл.ф.__кроме_223_ФЗ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецобуви

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 15:30 GMT +324.12.2020 15:3024.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036484Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецобуви Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 06:0025.12.2020 06:0025.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036484Дата и время вскрытия заявок Поставка спецобуви Салават

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 12:0001.03.2021 12:0001.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036484Подведение итогов не позднее Поставка спецобуви Салават

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 12:0001.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036484Подведение итогов не позднее Поставка спецобуви Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецобуви

    Начальная цена

    836 903,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    15.20

    Обувь

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка спецобуви"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211077251
    Запрос предложений по отбору организации для поставки специальной обуви для нужд АО "Газпром газораспределение Рязанская область" (015-ОПБОТиЭ-01-2022).
    Запрос предложений по отбору организации для поставки специальной обуви для нужд АО "Газпром...
    592982
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    349 830
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211063091
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку СИЗ, СпецОдежды и СпецОбуви в 2022 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ".
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку СИЗ,...
    589616
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    79 975 841
    Лоты:
    1
    Регионы 6:
    Оренбургская область
    Все регионы
    Оренбургская область, Тюменская область, Воронежская область, Омская область, Архангельская область, Алтайский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211061784
    Поставка средств индивидуальной защиты
    Поставка средств индивидуальной защиты
    590735
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 913 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО УК Аэропорты Регионов
    Запрос коммерческих условий № ГП225244
    0005/2022 Поставка полуботинок кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ
    0005/2022 Поставка полуботинок кожаных с перфорацией и композитным подноском МУН 200ДЖ
    590547
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос коммерческих условий
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    732 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить