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Номер извещения
ГП036480
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-85-54
Факс
Адрес электронной почты
Olga.Sichkovskaya@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Сичковская Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 15:30 GMT +322.12.2020 15:3022.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036480Дата и время окончания срока приема заявок Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторовКолпино
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 15:3022.12.2020 15:3022.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036480Дата и время вскрытия заявок Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторовКолпино
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036480Подведение итогов не позднее Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторовКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
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Документация лота
Кол-во: 60
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