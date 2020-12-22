Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторов

    Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 15:3022.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036480Дата и время окончания срока приема заявок Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторовКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036480

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__4_к_Извещению_Договор__закупки.doc

    Приложение___1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__2_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Извещение_о_проведении_закупки_амортизаторы__изм._.docx

    ГП036480_итоговый_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-54

    Факс

    Адрес электронной почты

    Olga.Sichkovskaya@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сичковская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 15:30 GMT +322.12.2020 15:3022.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036480Дата и время окончания срока приема заявок Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторовКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 15:3022.12.2020 15:3022.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036480Дата и время вскрытия заявок Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторовКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036480Подведение итогов не позднее Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторовКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036480Подведение итогов не позднее Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторовКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка полиуретановых амортизаторов согласно эскиза для комплектации карьерных экскаваторов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение 5

    29.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831345/name/600816ef36c1a3.90925509

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Амортизатор"

    Кол-во: 60

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП013844
    Футеровки резиновые, уплотнения и заглушки для мельницы МШЦ-7300х13000
    Футеровки резиновые, уплотнения и заглушки для мельницы МШЦ-7300х13000
    591745
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП145676
    332/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка материалов для отопления и водоснабжения
    332/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка материалов для отопления и водоснабжения
    539114
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    526 675
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225335
    РТИ/графит_фторопласт
    РТИ/графит_фторопласт
    590973
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225189
    РТИ/Рукава
    РТИ/Рукава
    590429
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225068
    РТИ/полиуретан_каучук_фторопласт
    РТИ/полиуретан_каучук_фторопласт
    590293
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201869
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР): Тройники, отводы. Местонахождение имущества: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР):...
    585967
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    2 775 721
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 09:32
    Дата аукциона:
    15.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201867
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР): ЗРА. Местонахождение имущества: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР): ЗРА....
    585961
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1 262 030
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 09:27
    Дата аукциона:
    15.02.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить