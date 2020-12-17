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Номер извещения
ГП036481
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабельной продукции для АГХК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.12.2020 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1332
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
SergeevAS@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеев Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельной продукции для АГХК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2020 16:00 GMT +317.12.2020 16:0017.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукции для АГХКМосква
Подведение итогов не позднее
18.01.2021 16:0018.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036481Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукции для АГХКМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции для АГХК
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
110105 - ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, объект АГПЗ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
27.32.13.120
27.32.13.130
Документация лота
Кол-во: 1650
Кол-во: 869
Кол-во: 15
Кол-во: 43
Кол-во: 1113
Кол-во: 20
Кол-во: 76
Кол-во: 70
Кол-во: 80
Кол-во: 20
Кол-во: 113
Кол-во: 22848
Кол-во: 46900
Кол-во: 8540
Кол-во: 3290
Кол-во: 2114
Кол-во: 1316
Кол-во: 2296
Кол-во: 4760
Кол-во: 1608
Кол-во: 1374
Кол-во: 495
Кол-во: 90
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