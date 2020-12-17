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    Главная / Торги / Поставка кабельной продукции для АГХК

    Поставка кабельной продукции для АГХК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 16:0017.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукции для АГХКМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036481

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабельной продукции для АГХК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.12.2020 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036481_second_parts_protocol.rtf

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    ТЗ.docx

    Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.3__с_02.12.2020_.doc

    Форма_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1332

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    SergeevAS@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеев Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельной продукции для АГХК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2020 16:00 GMT +317.12.2020 16:0017.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукции для АГХКМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 16:0018.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036481Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукции для АГХКМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036481Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукции для АГХКМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной продукции для АГХК

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    110105 - ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, объект АГПЗ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течении 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.120

    Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ

    27.32.13.130

    Провода и шнуры силовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842082/name/601aa4c2a004f4.76100352

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель медный сеч 3х1,5 кв мм ВВГнг-LS"

    Кол-во: 1650

    "Позиция 2"

    "Кабель медный сеч 3х2,5 кв мм ВВГнг-LS"

    Кол-во: 869

    "Позиция 3"

    "Кабель медный сеч 3х2,5 кв мм ВВГнг-FRLS"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Кабель медный сеч 3х6 кв мм ВВГнг-LS"

    Кол-во: 43

    "Позиция 5"

    "Кабель медный сеч 5х4 кв мм ВВГнг-LS"

    Кол-во: 1113

    "Позиция 6"

    "Кабель медный сеч 5х6 кв мм ВВГнг-LS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Кабель медный сеч 5х10 кв мм ВВГнг-LS"

    Кол-во: 76

    "Позиция 8"

    "Кабель медный сеч 5х35 кв мм ВВГнг-LS"

    Кол-во: 70

    "Позиция 9"

    "Кабель медный сеч 5х70 кв мм ВВГнг-LS"

    Кол-во: 80

    "Позиция 10"

    "Кабель медный сеч 3х4 кв мм ВВГнг-LS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Кабель медный сеч 5х2,5 кв мм ВВГнг-LS"

    Кол-во: 113

    "Позиция 12"

    "Кабель силовой ВВГ нг-LS 3х1,5"

    Кол-во: 22848

    "Позиция 13"

    "Кабель силовой ВВГ нг-LS 3х2,5"

    Кол-во: 46900

    "Позиция 14"

    "Кабель силовой ВВГ нг 5х2,5"

    Кол-во: 8540

    "Позиция 15"

    "Кабель силовой ВВГ нг 5х4"

    Кол-во: 3290

    "Позиция 16"

    "Кабель силовой ВВГ нг 5х6"

    Кол-во: 2114

    "Позиция 17"

    "Кабель силовой ВВГ нг 5х10"

    Кол-во: 1316

    "Позиция 18"

    "Кабель силовой ВВГ нг 5х16"

    Кол-во: 2296

    "Позиция 19"

    "Кабель саморегулирующийся нагревательный TTGHL-2-BO"

    Кол-во: 4760

    "Позиция 20"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5"

    Кол-во: 1608

    "Позиция 21"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5"

    Кол-во: 1374

    "Позиция 22"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 5х2,5"

    Кол-во: 495

    "Позиция 23"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 5х4"

    Кол-во: 90

    "Позиция 24"

    "Провод сеч .16кв мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 25"

    "Провод для заземления ПВ-3 6кв"

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "Провод КПСнг(А) FRLS 2х0,75"

    Кол-во: 177

    "Позиция 27"

    "Провод КПСнг(А) FRLS 3х1"

    Кол-во: 93

    "Позиция 28"

    "Кабель PE: ПуГВ 1х6"

    Кол-во: 9890

    "Позиция 29"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 5х10"

    Кол-во: 150

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