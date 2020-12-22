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    Главная / Торги / Закупка экономайзеров по чертежам Заказчика

    Закупка экономайзеров по чертежам Заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 18:3022.12.2020 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036479Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036479

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    67290 65037

    Наименование закупки

    Закупка экономайзеров по чертежам Заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    14.12.2020 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036479_second_parts_protocol.rtf

    Запрос___копия_корпуса.doc

    Чертежи.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7559

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Ugnich@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Угнич Юлия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тмц

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 18:30 GMT +322.12.2020 18:3022.12.2020 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036479Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 18:3022.12.2020 18:3022.12.2020 18:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036479Дата и время вскрытия заявок поставка тмцКолпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 09:3031.12.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036479Подведение итогов не позднее поставка тмцКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тмц

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    лот1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки в течении 90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    28.91.1

    Оборудование для металлургии и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/849388/name/602a163781e467.65214709

    15.02.2021

    договор

    21.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экономайзер"

    Кол-во: 1

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