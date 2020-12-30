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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме для заключения договоров генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ для нужд ООО «Самарские коммунальные системы», ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «Волжские коммунальные системы» РКСМ-1130

    Открытый конкурс в электронной форме для заключения договоров генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ для нужд ООО «Самарские коммунальные системы», ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «Волжские коммунальные системы» РКСМ-1130

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800910Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.ЦентральныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009800910

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме для заключения договоров генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ для нужд ООО «Самарские коммунальные системы», ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «Волжские коммунальные системы» РКСМ-1130

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    14.12.2020 18:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД_1130.part11.rar

    КД_1130.part14.rar

    КД_1130.part03.rar

    КД_1130.part13.rar

    КД_1130.part10.rar

    КД_1130.part09.rar

    КД_1130.part07.rar

    КД_1130.part01.rar

    КД_1130.part02.rar

    КД_1130.part04.rar

    КД_1130.part05.rar

    КД_1130.part06.rar

    КД_1130.part08.rar

    КД_1130.part12.rar

    КД_1130.part15.rar

    КД_1130.part16.rar

    КД_1130.part17.rar

    КД_1130.part18.rar

    Протокол_1055_для_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ
    Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

    Юридический адрес

    119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3

    Контактный телефон

    +7 495 783-32-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    amutafyan@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мутафян Аида Араевна

    Место рассмотрения предложений

    Центральный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800910Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 11:00GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800910Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.Центральный

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.01.202118.01.2021 20:0018.01.2021 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009800910Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.Центральный

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 20:0018.01.2021 20:0018.01.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800910Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 20:0018.01.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800910Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.

    Начальная цена

    544 321 583,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823501/name/5fec52e8294e16.09214447

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 2"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

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