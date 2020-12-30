www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009800910
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме для заключения договоров генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ для нужд ООО «Самарские коммунальные системы», ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «Волжские коммунальные системы» РКСМ-1130
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
14.12.2020 18:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32
Факс
--
Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800910Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.Центральный
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 11:00GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800910Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.Центральный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.01.202118.01.2021 20:0018.01.2021 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009800910Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.Центральный
Подведение итогов не позднее
18.01.2021 20:0018.01.2021 20:0018.01.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800910Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.Центральный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.01.202118.01.2021 20:0018.01.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800910Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.Центральный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и восстановлению а/б покрытия, газона после проведения земляных работ.
Начальная цена
544 321 583,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 5.00000
Кол-во:
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.