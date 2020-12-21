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    Главная / Торги / Ремень В 2800 - 30шт

    Ремень В 2800 - 30шт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 07:0021.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036475Дата и время окончания срока приема заявок Ремень В 2800 - 30штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036475

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремень В 2800 - 30шт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-52-27

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    IvoninaIY@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивонина Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремень В 2800 - 30шт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 07:00 GMT +321.12.2020 07:0021.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036475Дата и время окончания срока приема заявок Ремень В 2800 - 30штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 07:0021.12.2020 07:0021.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036475Дата и время вскрытия заявок Ремень В 2800 - 30штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2020 08:0021.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036475Подведение итогов не позднее Ремень В 2800 - 30штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202021.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036475Подведение итогов не позднее Ремень В 2800 - 30штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремень В 2800 - 30шт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщика по адресу Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст.447-449 ч. 1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    22.1

    Изделия резиновые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремень В 2800 "

    Кол-во: 30

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