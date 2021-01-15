www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Продажа автобуса перронного NEOPLAN 9112L инв.№000000592
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.
Номер извещения
ГП036477
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Предмет договора
Продажа автобуса перронного NEOPLAN 9112L инв.№000000592
Начальная цена
164472.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 15:19 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
NEOPLAN 9112L, 2005 г.в., пробег 178252 км. Техническое состояние: Двигатель: нарушение герметичности клапанной крышки, блок ДВС в моторном масле, без навесного оборудования Тормозная система: Неисправна система подачи воздуха, неисправен компрессор, растрескивание тормозных шлангов Ходовая часть: люфт в крестовинах карданного вала, износ сильфонов воздушной подвески, износ бортовых редукторов Рулевое управление: Течь рулевого цилиндра, люфт наконечника рулевых тяг Электрооборудование:: нет освещения салона, не работает отопительная система салона Выхлопная система: Сквозная коррозия выхлопной системы Кузов: отсутствуют пассажирские сидения в автобусе, неисправен пневмопривод дверей, нет средней двери, разбито нижнее стекло правой двери, не работает система кондиционирования, неисправны левые и правые дверные замки.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 766-87-61
Адрес электронной почты
id.molchanov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул.Авиационная, вл.8
Контактное лицо продавца/инициатора
Служба организации и проведения конкурсных процедур (по вопросам заполнения форм процедурной документации)
Адрес эл. почты продавца/инициатора
id.molchanov@svo.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 495 578-46-46 доб. 25044
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость.
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Осмотр на территории аэропорта Шереметьево
Обременения (ограничения)
Нет
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.