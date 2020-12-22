Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований и испытаний почвы в зоне влияния санитарно защитной зоны (СЗЗ), атмосферного воздуха на границе СЗЗ, содержания паров ртути в местах временного накопления отходов,выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников по программе производственного контроля для нужд ЕМУП «Метрополитен».