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    Главная / Торги / 248/10.12.20/ППЖТ/КО/Э Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (производственный контроль)

    248/10.12.20/ППЖТ/КО/Э Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (производственный контроль)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 15:3022.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036470Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (производственный контроль) СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036470

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    248/10.12.20/ППЖТ/КО/Э

    Наименование закупки

    248/10.12.20/ППЖТ/КО/Э Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (производственный контроль)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    14.12.2020 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    248_Документация_о_закупке_КО__РиУ_эл._ф_.rar

    Протокол____Вн_074_01_9164__от_31.12.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-77

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01pai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Продан Артём Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (производственный контроль)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 15:30 GMT +322.12.2020 15:3022.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036470Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (производственный контроль) Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 15:3022.12.2020 15:3022.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036470Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (производственный контроль) Салават

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 15:3031.12.2020 15:3031.12.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036470Подведение итогов не позднее Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (производственный контроль) Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 15:3031.12.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036470Подведение итогов не позднее Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (производственный контроль) Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (производственный контроль)

    Начальная цена

    112 219,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.110

    Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824203/name/5fed78421bfd33.06018727

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям параметров вредных производственных факторов на рабочих местах (производственный контроль) "

    Кол-во: 1

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