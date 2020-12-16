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Номер извещения
ГП036471
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценового предложения на оказание услуг по обеспечению поверки (калибровки) эталонов и средств измерений для нужд ПАО "РКК "Энергия".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос коммерческих предложений
Дата публикации
14.12.2020 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
495 доб.513-68-84
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
kseniya.mineeva@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минеева Ксения Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Королев
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценового предложения на оказание услуг по обеспечению поверки (калибровки) эталонов и средств измерений для нужд ПАО "РКК "Энергия".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценового предложения на оказание услуг по обеспечению поверки (калибровки) эталонов и средств измерений для нужд ПАО "РКК "Энергия".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу ценового предложения и списка эталонов и СИ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Королев.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
71.12.40.120
Документация лота
Кол-во: 1
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