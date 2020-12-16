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    Главная / Торги / Запрос ценового предложения на оказание услуг по обеспечению поверки (калибровки) эталонов и средств измерений для нужд ПАО "РКК "Энергия".

    Запрос ценового предложения на оказание услуг по обеспечению поверки (калибровки) эталонов и средств измерений для нужд ПАО "РКК "Энергия".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2020 10:0016.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036471Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценового предложения на оказание услуг по обеспечению поверки (калибровки) эталонов и средств измерений для нужд ПАО "РКК "Энергия".КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036471

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценового предложения на оказание услуг по обеспечению поверки (калибровки) эталонов и средств измерений для нужд ПАО "РКК "Энергия".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос коммерческих предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 15:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_ценового_предложения.pdf

    СПИСОК_Эталонов_и_СИ_Корпорации.docx

    Протокол_КП.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-68-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    kseniya.mineeva@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минеева Ксения Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценового предложения на оказание услуг по обеспечению поверки (калибровки) эталонов и средств измерений для нужд ПАО "РКК "Энергия".

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036471Подведение итогов не позднее Запрос ценового предложения на оказание услуг по обеспечению поверки (калибровки) эталонов и средств измерений для нужд ПАО "РКК "Энергия".Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценового предложения на оказание услуг по обеспечению поверки (калибровки) эталонов и средств измерений для нужд ПАО "РКК "Энергия".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу ценового предложения и списка эталонов и СИ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Королев.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.120

    Услуги в области метрологии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Запрос_ценового_предложения.pdf

    14.12.2020

    СПИСОК_Эталонов_и_СИ_Корпорации.docx

    14.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/808123/name/5fda06cf7987e7.70011642

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос ценового предложения на оказание услуг по обеспечению поверки (калибровки) эталонов и средств измерений для нужд ПАО "РКК "Энергия"."

    Кол-во: 1

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