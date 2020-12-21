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Номер извещения
ГП036468
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.12.2020 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 937 366-37-33
Факс
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Адрес электронной почты
Sarycheva.NV@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сарычева Наталья Валентиновна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036468Дата и время окончания срока приема заявок Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 12:0031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036468Подведение итогов не позднее Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.202031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036468Подведение итогов не позднее Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков) - годовая потребность Срок фиксации цены: 365 календарных дней
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка ТМЦ: за счет Поставщика и включена в цену Место поставки: РФ, РБ, г. Октябрьский, г. УфаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
32.91.19.120
Документация лота
Кол-во: 520
Кол-во: 140
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 2300
Кол-во: 500
Кол-во: 750
Кол-во: 600
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 1900
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 1300
Кол-во: 350
Кол-во: 300
Кол-во: 400
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 2200
Кол-во: 2300
Кол-во: 130
Кол-во: 110
Кол-во: 80
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 1400
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