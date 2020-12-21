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    Главная / Торги / Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков)

    Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036468Дата и время окончания срока приема заявок Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036468

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.12.2020 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация_Малярный_инструмент__2547554_v1_.xlsx

    Протокол_ТК_Малярный_инструмент_ГП036468_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 937 366-37-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Sarycheva.NV@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сарычева Наталья Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036468Дата и время окончания срока приема заявок Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 12:0031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036468Подведение итогов не позднее Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036468Подведение итогов не позднее Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются. город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков) - годовая потребность После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС", АО "АК ОЗНА", ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Объёмы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Закупочные процедуры не регламентируются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Претенденты, предоставившие предложение не в срок, и/или с нарушением процедур компании-организатора тендера, и/или несоответствующие выбранным критериям оценки могут быть исключены из процедуры торгов. При проведении торгов посредством электронной торговой площадки предложения иными способами не принимаются.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Малярный инструмент (кисти, валики, ручки для валиков) - годовая потребность Срок фиксации цены: 365 календарных дней

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка ТМЦ: за счет Поставщика и включена в цену Место поставки: РФ, РБ, г. Октябрьский, г. УфаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: отсрочка платежа в течение 60 календарных дней Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заявки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    32.91.19.120

    Кисти технические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/816558/name/5fe430ef0e1732.05107543

    24.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Валик "ВЕЛЮР" 180мм, ворс 4мм D-48мм Dруч.-8мм, шерсть, MATRIX"

    Кол-во: 520

    "Позиция 2"

    "Валик 180мм"

    Кол-во: 140

    "Позиция 3"

    "Валик 180мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Валик 200 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Валик 250мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Валик 250мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Валик сменный 100мм"

    Кол-во: 2300

    "Позиция 8"

    "Валик сменный 100мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Валик сменный 150мм"

    Кол-во: 750

    "Позиция 10"

    "Валик сменный 150мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 11"

    "Кисть BRAUBERG беличья, круглая №8/85249"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Кисть макловица-мини 120х30мм)/71113"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Кисть плоская 100мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 14"

    "Кисть плоская 20мм"

    Кол-во: 1900

    "Позиция 15"

    "Кисть плоская 25мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 16"

    "Кисть плоская 38мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 17"

    "Кисть плоская 50мм"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 18"

    "Кисть плоская 75мм"

    Кол-во: 350

    "Позиция 19"

    "Кисть плоская Стандарт 2,5 нат.щетина (63мм)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 20"

    "Кисть радиаторная 1""

    Кол-во: 400

    "Позиция 21"

    "Кисть радиаторная 1,5""

    Кол-во: 300

    "Позиция 22"

    "Кисть радиаторная 2""

    Кол-во: 300

    "Позиция 23"

    "Кисть радиаторная 2,5/63 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Кисть радиаторная 3"/75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Мини-валик "Велюр" 70мм, ворс 4мм, D-16мм, D ручки -6мм"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 26"

    "Мини-валик 50/15 велюр"

    Кол-во: 2300

    "Позиция 27"

    "Ручка для валика 100 мм, шт"

    Кол-во: 130

    "Позиция 28"

    "Ручка для валика180мм, Dруч.-8мм, MATRIX"

    Кол-во: 110

    "Позиция 29"

    "Ручка для мини валика 150мм ф6мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 30"

    "Ручка для мини валика 70мм D-16мм, D ручки -6мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Бюгель для мини-валиков 6х75мм Matrix, шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Минивалик 50/15 велюр Biber"

    Кол-во: 1400

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