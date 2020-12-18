www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП036496
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
услуги грузопассажирским транспортом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Почтовый адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Контактный телефон
+7 342 294-62-89
Факс
+7 342 294-62-93
Адрес электронной почты
iurin@flek.pnsh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юрин Юрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Транспортные услуги
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036496Дата и время окончания срока приема заявок Транспортные услугиПермь
Дата и время вскрытия заявок
18.12.2020 12:3018.12.2020 12:3018.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036496Дата и время вскрытия заявок Транспортные услугиПермь
Подведение итогов не позднее
22.12.2020 12:0022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036496Подведение итогов не позднее Транспортные услугиПермь
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортные услуги
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
52.29.20.000
Документация лота
Кол-во: 1
Транспортные услуги
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036496Дата и время окончания срока приема заявок Транспортные услугиПермь
Дата и время вскрытия заявок
18.12.2020 12:3018.12.2020 12:3018.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036496Дата и время вскрытия заявок Транспортные услугиПермь
Подведение итогов не позднее
22.12.2020 12:0022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036496Подведение итогов не позднее Транспортные услугиПермь
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортные услуги
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
52.29.20.000
Документация лота
Кол-во: 1
Транспортные услуги
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036496Дата и время окончания срока приема заявок транспортные услугиПермь
Дата и время вскрытия заявок
18.12.2020 12:3018.12.2020 12:3018.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036496Дата и время вскрытия заявок транспортные услугиПермь
Подведение итогов не позднее
22.12.2020 12:0022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036496Подведение итогов не позднее транспортные услугиПермь
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортные услуги
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
52.29.20.000
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.