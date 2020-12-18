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    Главная / Торги / услуги грузопассажирским транспортом

    услуги грузопассажирским транспортом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036496Дата и время окончания срока приема заявок Транспортные услугиПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036496

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    услуги грузопассажирским транспортом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 15:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения__к_запросу.rar

    Договор_с_приложениями.rar

    Запрос_информации___1632_от_14.12.2020.tif

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК
    Все закупки и тендеры ФЛЭК

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Почтовый адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Контактный телефон

    +7 342 294-62-89

    Факс

    +7 342 294-62-93

    Адрес электронной почты

    iurin@flek.pnsh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юрин Юрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортные услуги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036496Дата и время окончания срока приема заявок Транспортные услугиПермь

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2020 12:3018.12.2020 12:3018.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036496Дата и время вскрытия заявок Транспортные услугиПермь

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2020 12:0022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036496Подведение итогов не позднее Транспортные услугиПермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.12.202022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036496Подведение итогов не позднее Транспортные услугиПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортные услуги

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    40 дней после предоставления документов
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФЛЭК
    Все закупки и тендеры ФЛЭК

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Классификатор ОКПД2

    52.29.20.000

    Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_4_Форма_ЦП_ЛОТ_1.xlsx

    14.12.2020

    Запрос_информации___1632_от_14.12.2020.tif

    14.12.2020

    ТЗ_ЛОТ_1.pdf

    14.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные услуги автотранспорта прочего"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Транспортные услуги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036496Дата и время окончания срока приема заявок Транспортные услугиПермь

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2020 12:3018.12.2020 12:3018.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036496Дата и время вскрытия заявок Транспортные услугиПермь

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2020 12:0022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036496Подведение итогов не позднее Транспортные услугиПермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.12.202022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036496Подведение итогов не позднее Транспортные услугиПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортные услуги

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    40 дней с момента предоставления документов
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФЛЭК
    Все закупки и тендеры ФЛЭК

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Классификатор ОКПД2

    52.29.20.000

    Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Запрос_информации___1632_от_14.12.2020.tif

    14.12.2020

    ТЗ_ЛОТ_2.pdf

    14.12.2020

    Приложение_5_Форма_ЦП_ЛОТ_2.xlsx

    14.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные услуги автотранспорта прочего"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Транспортные услуги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036496Дата и время окончания срока приема заявок транспортные услугиПермь

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2020 12:3018.12.2020 12:3018.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036496Дата и время вскрытия заявок транспортные услугиПермь

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2020 12:0022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036496Подведение итогов не позднее транспортные услугиПермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.12.202022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036496Подведение итогов не позднее транспортные услугиПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортные услуги

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    40 дней с момента предоставления документов
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФЛЭК
    Все закупки и тендеры ФЛЭК

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Классификатор ОКПД2

    52.29.20.000

    Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Запрос_информации___1632_от_14.12.2020.tif

    14.12.2020

    ТЗ_ЛОТ_3.pdf

    14.12.2020

    Приложение_6_Форма_ЦП_ЛОТ_3.xlsx

    14.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные услуги автотранспорта прочего"

    Кол-во: 1

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