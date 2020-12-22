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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2; с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации

    Выполнение работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2; с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 08:0022.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009799622Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2; с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009799622

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2; с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.12.2020 14:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение__башня_новые.docx

    ЗД___башня.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-57-45

    Факс

    Адрес электронной почты

    shakirova.yr@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакирова Юлия Робертовна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2; с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 13:0024.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009799622Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2; с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 114 АО «Воткинский завод»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту (работы по консервации) объекта культурного наследия регионального (Удмуртской республики) значения АО "Воткинский завод", расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2; с использованием материально - технических ресурсов подрядной организации

    Начальная цена

    334 472,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.200

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки, на объектах культурного наследия

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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