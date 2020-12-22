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Номер извещения
32009799848
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по выполнению экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию котельных, нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям котельных Шахунского филиала АО «НОКК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.12.2020 15:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
Почтовый адрес
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
Контактный телефон
+7 831 265-37-71 доб. 1778
Факс
--
Адрес электронной почты
amorozov@nokk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Оказание услуг по выполнению экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию котельных, нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям котельных Шахунского филиала АО «НОКК»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 11:3030.12.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009799848Подведение итогов не позднее Оказание услуг по выполнению экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию котельных, нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям котельных Шахунского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по выполнению экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию котельных, нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям котельных Шахунского филиала АО «НОКК»
Начальная цена
1 926 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
71.20.11
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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