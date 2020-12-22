Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка турбомолекулярного насоса Pfeiffer HIPace 80 TC 110.

    Поставка турбомолекулярного насоса Pfeiffer HIPace 80 TC 110.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009799798Дата и время окончания срока приема заявок Поставка турбомолекулярного насоса Pfeiffer HIPace 80 TC 110. г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009799798

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка турбомолекулярного насоса Pfeiffer HIPace 80 TC 110.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.12.2020 15:12

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_запроса_предложений_на_поставку__и_монтаж_турбомолекулярного_насоса.docx

    32009799798__подведения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    chudinov_oi@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никонова Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка турбомолекулярного насоса Pfeiffer HIPace 80 TC 110.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009799798Подведение итогов не позднее Поставка турбомолекулярного насоса Pfeiffer HIPace 80 TC 110. г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка турбомолекулярного насоса Pfeiffer HIPace 80 TC 110.

    Начальная цена

    516 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    28.13.21.119

    Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.49

    Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/819060/name/5fe5da28b5e1a2.09838377

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО САРАТОВГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211082519
    Поставка экскаватора-погрузчика
    Поставка экскаватора-погрузчика
    593881
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    10 177 772
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Запрос предложений № 32211082518
    Работы строительно-монтажные газопровода по заявкам Заказчика (тех.подключение)
    Работы строительно-монтажные газопровода по заявкам Заказчика (тех.подключение)
    593884
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    10 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    БЗФ
    Запрос предложений № ГП237238
    Запасные части на линию дозирования (по чертежам)
    Запасные части на линию дозирования (по чертежам)
    593883
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Конкурентный отбор № 32211067062
    Оказание услуг по оценке недвижимого имущества
    Оказание услуг по оценке недвижимого имущества
    591570
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    1 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    СН-МНГ
    Конкурентный отбор № АП014285
    Поставка дизельного топлива на Левобережные м.р.ПАО "СН-МНГ" (доп.потребность на 2022г)
    Поставка дизельного топлива на Левобережные м.р.ПАО "СН-МНГ" (доп.потребность на 2022г)
    593879
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211045078
    Поставка масло нагревательной станции (контейнерного типа) для Филиала №10АО "ГК "Северавтодор"
    Поставка масло нагревательной станции (контейнерного типа) для Филиала №10АО "ГК...
    587994
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    4 227 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Запрос предложений № 32211069940
    Выполнение работ строительно-монтажных внутрипоселковых газопроводов
    Выполнение работ строительно-монтажных внутрипоселковых газопроводов
    591898
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    494 226 996
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213884
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    580812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить