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    Главная / Торги / Закупка транспортных услуг по перевозке грузов на территории Российской Федерации

    Закупка транспортных услуг по перевозке грузов на территории Российской Федерации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 08:0022.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009799770Дата и время окончания срока приема заявок Закупка транспортных услуг по перевозке грузов на территории Российской Федерации Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Автотранспортный цех 248 АО «Воткинский завод»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009799770

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка транспортных услуг по перевозке грузов на территории Российской Федерации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.12.2020 15:09

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД__транспортные_услуги_2021.docx

    Итоговый_протокол_32009799770.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-50-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    shlyapina@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шляпина Наталия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Автотранспортный цех 248 АО «Воткинский завод»

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка транспортных услуг по перевозке грузов на территории Российской Федерации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202022.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009799770Подведение итогов не позднее Закупка транспортных услуг по перевозке грузов на территории Российской Федерации Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Автотранспортный цех 248 АО «Воткинский завод»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка транспортных услуг по перевозке грузов на территории Российской Федерации

    Начальная цена

    4 576 270,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.900

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/814393/name/5fe1c5fd5a6464.85422183

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам"

    Кол-во:

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