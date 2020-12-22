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Номер извещения
32009799770
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка транспортных услуг по перевозке грузов на территории Российской Федерации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.12.2020 15:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-50-90
Факс
Адрес электронной почты
shlyapina@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шляпина Наталия Александровна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Автотранспортный цех 248 АО «Воткинский завод»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка транспортных услуг по перевозке грузов на территории Российской Федерации
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.12.202022.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009799770Подведение итогов не позднее Закупка транспортных услуг по перевозке грузов на территории Российской Федерации Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Автотранспортный цех 248 АО «Воткинский завод»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка транспортных услуг по перевозке грузов на территории Российской Федерации
Начальная цена
4 576 270,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
49.41.19.900
49.4
Документация лота
Кол-во:
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