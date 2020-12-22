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    Главная / Торги / Черный металлопрокат

    Черный металлопрокат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009799568Дата и время окончания срока приема заявок Черный металлопрокат 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009799568

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    338

    Наименование закупки

    Черный металлопрокат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    14.12.2020 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__338.docx

    Проект_договора_.docx

    Протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 48442 5-00-48

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    spzakupki861@spzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ливенцев Владимир Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Черный металлопрокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 09:00 GMT +322.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009799568Дата и время окончания срока приема заявок Черный металлопрокат 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 09:0022.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009799568Дата и время вскрытия заявок Черный металлопрокат 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009799568Подведение итогов не позднее Черный металлопрокат 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Черный металлопрокат

    Начальная цена

    151 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/814705/name/5fe1ea5d69df61.88621344

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1.00000

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