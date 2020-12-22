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    Главная / Торги / Поставка топлива для котельных

    Поставка топлива для котельных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800683Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для котельных МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009800683

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка топлива для котельных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    14.12.2020 17:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_топлива_для_котельных.docx

    ЗК_простой.doc

    Обоснование_расчета.tif

    Расчет_РМЦ.tif

    ТЗ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
    Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ

    Юридический адрес

    125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,

    Почтовый адрес

    125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2

    Контактный телефон

    +7 926 535-78-54

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@rosdornii.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захарова П А

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива для котельных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 17:0024.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800683Подведение итогов не позднее Поставка топлива для котельных Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для котельных

    Начальная цена

    3 250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФАУ РОСДОРНИИ
    Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ

    Адрес местонахождения

    125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,

    125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2

    Классификатор ОКПД2

    19.20.28.190

    Топливо жидкое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 125000.00000

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