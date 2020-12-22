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Номер извещения
32009800683
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка топлива для котельных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
14.12.2020 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,
Почтовый адрес
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2
Контактный телефон
+7 926 535-78-54
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@rosdornii.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захарова П А
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка топлива для котельных
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для котельных
Начальная цена
3 250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФАУ РОСДОРНИИ
Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ
Адрес местонахождения
125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2
19.20.28.190
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 125000.00000
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