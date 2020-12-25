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Номер извещения
32009800158
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка моторного топлива по электронным картам на основе системы безналичного расчета в сети АЗС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.12.2020 15:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420015, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Подлужная, 19
Почтовый адрес
420015, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Подлужная, 19
Контактный телефон
843235-07-00
Факс
+7 843 235-07-90
Адрес электронной почты
tgi@tgi.tol.ru
Ф.И.О. контактного лица
САБИРОВ РИНАТ КАСИМОВИЧ
Место рассмотрения предложений
город
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моторного топлива по электронным картам на основе системы безналичного расчета в сети АЗС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива по электронным картам на основе системы безналичного расчета в сети АЗС город
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800158Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива по электронным картам на основе системы безналичного расчета в сети АЗС город
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 16:0025.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800158Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива по электронным картам на основе системы безналичного расчета в сети АЗС город
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторного топлива по электронным картам на основе системы безналичного расчета в сети АЗС
Начальная цена
2 329 356,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Газпром межрегионгаз Казань»
Все закупки и тендеры АО «Газпром межрегионгаз Казань»
Адрес местонахождения
420015, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Подлужная, 19
19.20.2
47.30
Документация лота
Кол-во:
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