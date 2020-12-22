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Номер извещения
32009799473
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Специальной одежды и средств индивидуальной защиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.12.2020 14:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, им. Пархоменко, 47А
Почтовый адрес
400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, им. Пархоменко, 47А
Контактный телефон
доб.9375375715
Факс
--
Адрес электронной почты
m.puzina@investvoda.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пузина Марина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Волгоград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Специальной одежды и средств индивидуальной защиты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Специальной одежды и средств индивидуальной защиты
Начальная цена
7 958 510,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Все закупки и тендеры КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Адрес местонахождения
400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, им. Пархоменко, 47А
14.12.30
14.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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