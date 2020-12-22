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    Главная / Торги / Поставка Специальной одежды и средств индивидуальной защиты

    Поставка Специальной одежды и средств индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 06:0022.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009799473Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Специальной одежды и средств индивидуальной защиты ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009799473

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Специальной одежды и средств индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.12.2020 14:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Первая_часть_заявки.docx

    Проект_договора.doc

    Раздел_1___документация.doc

    Раздел_2___информационная_карта_НМЦ_бюджет.doc

    Раздел_3___формы_документов.doc

    Форма___1_первая_часть_заявки__ТЕХ.ЗАДАНИЕ_.docx

    Протокол___итоговый.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
    Все закупки и тендеры КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    Юридический адрес

    400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, им. Пархоменко, 47А

    Почтовый адрес

    400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, им. Пархоменко, 47А

    Контактный телефон

    доб.9375375715

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    m.puzina@investvoda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пузина Марина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Специальной одежды и средств индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009799473Подведение итогов не позднее Поставка Специальной одежды и средств индивидуальной защиты Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Специальной одежды и средств индивидуальной защиты

    Начальная цена

    7 958 510,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
    Все закупки и тендеры КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    Адрес местонахождения

    400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, им. Пархоменко, 47А

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30

    Спецодежда прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831790/name/600912bc3179b9.37268990

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 1.00000

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    3 360 036
    Лоты:
    1
    Регион:
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