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    Главная / Торги / Конвейер ленточный по 15451.00.05 ИТТ

    Конвейер ленточный по 15451.00.05 ИТТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2021 13:0029.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036461Дата и время окончания срока приема заявок Конвейер ленточный по 15451.00.05 ИТТЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036461

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    944

    Наименование закупки

    Конвейер ленточный по 15451.00.05 ИТТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 14:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗМ_В_ИЗВЕЩЕНИИ_о_проведении_закупки.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.doc

    15451.00.05_ИТТ_Конвейеры_ленточные.doc

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Приложение__4_Свидетельство_изготовителя.docx

    ГП036461_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-69-91

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Распопов Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Конвейер ленточный по 15451.00.05 ИТТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.01.2021 13:00 GMT +329.01.2021 13:0029.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036461Дата и время окончания срока приема заявок Конвейер ленточный по 15451.00.05 ИТТЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.01.2021 13:0029.01.2021 13:0029.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036461Дата и время вскрытия заявок Конвейер ленточный по 15451.00.05 ИТТЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 15:0026.02.2021 15:0026.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036461Подведение итогов не позднее Конвейер ленточный по 15451.00.05 ИТТЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 15:0026.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036461Подведение итогов не позднее Конвейер ленточный по 15451.00.05 ИТТЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Конвейер ленточный по 15451.00.05 ИТТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/911780/name/6082a76e9f79c1.91922232

    23.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвейер ленточный по 15451.00.05 ИТТ"

    Кол-во:

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