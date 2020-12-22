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    Главная / Торги / Изготовление комплектов деталей

    Изготовление комплектов деталей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009799371Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление комплектов деталейул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009799371

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЭЗ2020/2270-ОЗПсэ

    Наименование закупки

    Изготовление комплектов деталей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.12.2020 14:26

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    КД.zip

    Документация_ОЗПсэ.zip

    Информационная_карта.pdf

    Приложение__1._Проект_договора.docx

    Приложение__2___Требования_к_продукции.doc

    Приложение__3___Предложение_участника_в_отношении_продукции.doc

    Приложение__4_к_информ._карте_Ценовое_предложение.docx

    Протокол_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НПК СПП

    Юридический адрес

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Контактный телефон

    +7 495 707-13-45 доб. 51548

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npk-spp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Арбузова Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление комплектов деталей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009799371Подведение итогов не позднее Изготовление комплектов деталейул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление комплектов деталей

    Начальная цена

    6 200 906,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Классификатор ОКПД2

    25.62.10.000

    Услуги по токарной обработке металлических деталей

    Классификатор ОКВЭД2

    25.62

    Обработка металлических изделий механическая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820469/name/5fe99fcfcda4c5.26282357

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка металлических изделий механическая"

    Кол-во: 34.00000

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    Прием заявок:
    11.12.2019 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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