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Номер извещения
ГП036633
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание комплекса услуг по ежедневной уборке бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского филиала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 09:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н
Контактный телефон
+7 913 876-56-07 доб. 73822704447
Факс
+7 812 322-88-56
Адрес электронной почты
vesnintv@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Веснина Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Заключение договора на оказание услуг по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского фили-ала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 15:00 GMT +329.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036633Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание услуг по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского фили-ала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384Колпино
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 11:0030.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036633Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на оказание услуг по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского фили-ала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384Колпино
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 15:0030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036633Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание услуг по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского фили-ала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036633Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание услуг по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского фили-ала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на оказание услуг по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского фили-ала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н
81.21.10.000
Документация лота
Кол-во: 1
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