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    Главная / Торги / Оказание комплекса услуг по ежедневной уборке бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского филиала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384

    Оказание комплекса услуг по ежедневной уборке бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского филиала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036633Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание услуг по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского фили-ала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036633

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание комплекса услуг по ежедневной уборке бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского филиала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 09:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание___Уборка_помещений_ТФ_КМГ.pdf

    Техническое_задание___Уборка_помещений_ТФ_КМГ.doc

    Тендерная_документация___Уборка_помещений__Томский_филиал_.pdf

    Тендерная_документация___Уборка_помещений__Томский_филиал_.docx

    Протокол_подведения_итогов_ГП036633___Уборка_помещений.rtf

    Служебная_на_уборку_Томский_филиал.pdf

    Сравнительная_таблица.xls

    Протокол_подведения_итогов_ГП036633___Уборка_помещений.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н

    Контактный телефон

    +7 913 876-56-07 доб. 73822704447

    Факс

    +7 812 322-88-56

    Адрес электронной почты

    vesnintv@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Веснина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на оказание услуг по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского фили-ала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 15:00 GMT +329.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036633Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание услуг по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского фили-ала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 11:0030.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036633Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на оказание услуг по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского фили-ала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 15:0030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036633Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание услуг по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского фили-ала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036633Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание услуг по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского фили-ала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на оказание услуг по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского фили-ала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н

    Классификатор ОКПД2

    81.21.10.000

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание - уборка помещений (Томский филиал)

    15.12.2020

    Тендерная документация - уборка помещений (Томский филиал)

    15.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823536/name/5fec581fc4b9b1.83070625

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823499/name/5fec52e476d3f3.24309350

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823496/name/5fec52d57cd039.07883607

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823535/name/5fec581a5d4877.09790417

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского филиала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384"

    Кол-во: 1

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