Лот 1

Заключение договора на оказание услуг по ежедневной уборке (кроме выходных и праздничных дней) бытовых и административных помещений рабочих корпусов Томского фили-ала ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, дом 2, строение 384