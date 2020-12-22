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Номер извещения
32009800789
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание полиграфических услуг (158-У/2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
14.12.2020 17:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
Почтовый адрес
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
Контактный телефон
+7 4722 23-51-56
Факс
+7 4722 34-08-58
Адрес электронной почты
SChernyaeva@beloblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черняева Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Белгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание полиграфических услуг (301)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание полиграфических услуг (301)
Начальная цена
4 378 057,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
Адрес местонахождения
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
18.1
18.1
Документация лота
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