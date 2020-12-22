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    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание полиграфических услуг (158-У/2020)

    на право заключения договора на оказание полиграфических услуг (158-У/2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800789Дата и время окончания срока приема заявок Оказание полиграфических услуг (301)БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009800789

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    158-У/2020

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание полиграфических услуг (158-У/2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    14.12.2020 17:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация___158_У_2020.rar

    Итоговый_протокол_158_У_2020_в_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Почтовый адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Контактный телефон

    +7 4722 23-51-56

    Факс

    +7 4722 34-08-58

    Адрес электронной почты

    SChernyaeva@beloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черняева Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание полиграфических услуг (301)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800789Подведение итогов не позднее Оказание полиграфических услуг (301)Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание полиграфических услуг (301)

    Начальная цена

    4 378 057,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    18.1

    Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

    Классификатор ОКВЭД2

    18.1

    Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/816830/name/5fe44cff6329d8.48649725

    24.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Договор на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования домовладения"

    Кол-во: 149993

    "Позиция 2"

    "Договор на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутриквартирного газового оборудования"

    Кол-во: 126194

    "Позиция 3"

    "Дополнительное соглашение № 1 к Договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно – диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования домовладения"

    Кол-во: 108000

    "Позиция 4"

    "Дополнительное соглашение № 1 к Договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно – диспетчерское обеспечение внутриквартирного газового оборудования"

    Кол-во: 76000

    "Позиция 5"

    "Дополнительное соглашение к договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования домовладения (ДСО)"

    Кол-во: 53800

    "Позиция 6"

    "Дополнительное соглашения к договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутриквартирного газового оборудования домовладения (ДСО)"

    Кол-во: 31200

    "Позиция 7"

    "Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО"

    Кол-во: 640000

    "Позиция 8"

    "Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по ремонту ВДГО/ВКГО / демонтажу, установке, замене газовых счетчиков и др."

    Кол-во: 187000

    "Позиция 9"

    "Журнал регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков"

    Кол-во: 741

    "Позиция 10"

    "Журнал регистрации газоопасных работ по нарядам-допускам"

    Кол-во: 58

    "Позиция 11"

    "Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд"

    Кол-во: 335000

    "Позиция 12"

    "Инструкция по безопасному пользованию природным газом в быту"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 13"

    "Акт установки-удаления контрольно-защитной наклейки (КЗН), номерной пломбы"

    Кол-во: 26000

    "Позиция 14"

    "Акт снятия-установки прибора учета газа"

    Кол-во: 104000

    "Позиция 15"

    "Акт снятия контрольных показаний приборов учета газа при проведении технического обслуживания ВДГО"

    Кол-во: 46500

    "Позиция 16"

    "Акт отключения сети газопотребления/газоиспользующего оборудования"

    Кол-во: 36000

    "Позиция 17"

    "Акт подключения сети газопотребления/газоиспользующего оборудования"

    Кол-во: 36000

    "Позиция 18"

    "Акт ввода в эксплуатацию прибора учета газа"

    Кол-во: 46000

    "Позиция 19"

    "Акт об определении границ раздела собственности (ВДГО)"

    Кол-во: 72000

    "Позиция 20"

    "Акт об отказе в допуске к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию"

    Кол-во: 60000

    "Позиция 21"

    "Акт установки прибора учета газа"

    Кол-во: 11750

    "Позиция 22"

    "Акт обследования (уведомление)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 23"

    "Заявка на неисправность газового оборудования"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 24"

    "Акт о невозможности проведения технического обслуживания, ремонта, демонтажа/повторной установки газового счетчика ВДГО/ВКГО"

    Кол-во: 150000

    "Позиция 25"

    "Акт об определении границ раздела собственности (место врезки)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 26"

    "Акт об определении границ раздела собственности (перед отключающим устройством)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 27"

    "Акт ввода в эксплуатацию сети газопотребления"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 28"

    "Согласие на открытие лицевого счета и заключение договора поставки газа и договора на ТО ВДГО/ВКГО"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 29"

    "Ведомость учета объектов, обслуженных согласно наряду-акту"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 30"

    "Анкета клиента (физическое лицо, заявление)"

    Кол-во: 18000

    "Позиция 31"

    "Акт оценки технического состояния бытового газоиспользующего оборудования"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 32"

    "Лист проверки качества выполнения работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию внутридомового или внутриквартирного газового оборудования"

    Кол-во: 59000

    "Позиция 33"

    "Лист опроса заказчика после выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в домовладении или внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме"

    Кол-во: 65000

    "Позиция 34"

    "Журнал регистрации газоопасных работ без нарядов - допусков"

    Кол-во: 36

    "Позиция 35"

    "Справка-отчет кассира-операциониста"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 36"

    "Авансовый отчет"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 37"

    "Журнал учета первичных средств пожаротушения"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Журнал учета проведения вводного инструктажа по гражданской обороне"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Журнал аварийных заявок АДС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Заявка"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 41"

    "Журнал регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 42"

    "Эксплуатационный журнал газопроводов по маршруту"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа, адрес"

    Кол-во: 77

    "Позиция 44"

    "Журнал регистрации результатов предрейсового контроля"

    Кол-во: 27

    "Позиция 45"

    "Журнал учета выдачи путевых листов"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Журнал учета проведения тренировок по эвакуации на случай пожара"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Эксплуатационный журнал электрохимической защиты"

    Кол-во: 60

    "Позиция 48"

    "Журнал контроля работы установки защиты от коррозии"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Журнал учета электроизолирующих соединений"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Журнал исправности электроизолирующих соединений"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Акт отключения сети газопотребления / газоиспользующего оборудования"

    Кол-во: 500

    "Позиция 52"

    "Журнал регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков"

    Кол-во: 213

    "Позиция 53"

    "Журнал регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ"

    Кол-во: 43

    "Позиция 54"

    "Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Акт на временную приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения"

    Кол-во: 50

    "Позиция 56"

    "Предупреждение"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Эксплуатационный журнал газопроводов по маршруту"

    Кол-во: 262

    "Позиция 58"

    "Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа"

    Кол-во: 331

    "Позиция 59"

    "БланкИсполнительной производственно-технической документации на внутридомовой газопровод"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Заявка"

    Кол-во: 11000

    "Позиция 61"

    "Акт аварийно-диспетчерского обслуживания сети газораспределения"

    Кол-во: 200

    "Позиция 62"

    "Акт аварийно-диспетчерского обслуживания сети газопотребления"

    Кол-во: 200

    "Позиция 63"

    "Журнал аварийных заявок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Журнал регистрации целевого инструктажа"

    Кол-во: 21

    "Позиция 65"

    "Журнал учета огнетушителей"

    Кол-во: 7

    "Позиция 66"

    "Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности"

    Кол-во: 12

    "Позиция 67"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте"

    Кол-во: 52

    "Позиция 68"

    "Журнал производственного контроля"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Журнал учета и осмотра стропов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Журнал испытаний абразивного и эльборового инструмента"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Журнал выдачи путевых листов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Журнал контроля технического состояния при выпуске и возвращении автомобилей с линии"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Журнал прокалки и хранения сварочных электродов"

    Кол-во: 7

    "Позиция 75"

    "Запрос о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 76"

    "Заявка о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектовкапитального строительства к сети газораспределения"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 77"

    "Эксплуатационный журнал установки электрохимической защиты"

    Кол-во: 100

    "Позиция 78"

    "Журнал учета принятых в эксплуатацию наружных газопроводов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Журнал учета тренировочных занятий с персоналом АДС"

    Кол-во: 12

    "Позиция 80"

    "Журнал регистрации инструктажа по безопасности дорожного движения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Журнал испытания рукавов резиновых для газовой сварки и резки металлов технической оборудования"

    Кол-во: 11

    "Позиция 82"

    "Журнал контроля исправности электроизолирующих соединений"

    Кол-во: 8

    "Позиция 83"

    "Журнал учета проверки знаний норм и правил в электроустановках"

    Кол-во: 25

    "Позиция 84"

    "Эксплуатационный журнал Протекторной установки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Журнал технической учебы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Журнал по ознакомлению сварщиков с технологическими картами сварки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Журнал сварочных работ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 88"

    "Журнал учета нарушений дорожного движения водителей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Эксплуатационный журнал средств автоматизированной системы управления технологическими процессами"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Журнал регистрации микротравм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Журнал аварийных заявок"

    Кол-во: 22

    "Позиция 92"

    "Оперативный журнал аварийно-диспетчерской службы"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа, адрес"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Журнал регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков"

    Кол-во: 50

    "Позиция 95"

    "Журнал регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Журнал учета введенных в эксплуатацию пунктов редуцирования газа"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Журнал приема и сдачи дежурных смен"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Эксплуатационный журнал газопроводов по маршруту"

    Кол-во: 32

    "Позиция 99"

    "Журнал ремонта газопроводов и газоиспользующего оборудования"

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Журнал технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования"

    Кол-во: 9

    "Позиция 101"

    "Журнал учета принятых в эксплуатацию наружных газопроводов"

    Кол-во: 9

    "Позиция 102"

    "Журнал регистрации результатов предрейсового контроля"

    Кол-во: 9

    "Позиция 103"

    "Журнал учета предрейсового, переодического, сезонного и специального инструктажей, проводимых с водительским составом"

    Кол-во: 11

    "Позиция 104"

    "Журнал учета приема и сдачи смен машиниста"

    Кол-во: 22

    "Позиция 105"

    "Журнал учета проверки знаний, норм и правил работ в электроустановках"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности не электротехническому персоналу"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Удостоверения"

    Кол-во: 20

    "Позиция 109"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте"

    Кол-во: 50

    "Позиция 110"

    "Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности"

    Кол-во: 15

    "Позиция 111"

    "Журнал учета технического состояния и обслуживания огнетушителей"

    Кол-во: 20

    "Позиция 112"

    "Журнал производственного контроля"

    Кол-во: 15

    "Позиция 113"

    "Журнал регистрации целевого инструктажа"

    Кол-во: 30

    "Позиция 114"

    "Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда"

    Кол-во: 20

    "Позиция 115"

    "Журнал регистрации нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности"

    Кол-во: 30

    "Позиция 116"

    "Журнал учета работ по наряду -допуску"

    Кол-во: 30

    "Позиция 117"

    "Журнал регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков"

    Кол-во: 30

    "Позиция 118"

    "Журнал регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 119"

    "Книга учета (в клетку)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 120"

    "Журналрегистрации результатов предрейсового контроля"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Журнал учета движения путевых листов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 122"

    "Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда (с вкладышем)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 123"

    "Журнал учета выдачи инструкции по охране труда для работников"

    Кол-во: 200

    "Позиция 124"

    "Журнал производственного контроля"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Журнал учета бланков строгой отчетности"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Журнал регистрации заявок о неисправности газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий (помещений)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "(Журнал заказов абонентов)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Эксплуатационный журнал газопроводов по маршруту"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Журнал регистрации уведомлений о выполнении работ в пределах границ охранных зон сети газораспределения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Продольный бланк головного предприятия"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 132"

    "Угловой бланк головного предприятия"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 133"

    "Угловой бланк Генерального директора"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 134"

    "Угловой бланк заместителя генерального директора"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 135"

    "Угловой бланк главного бухгалтера"

    Кол-во: 300

    "Позиция 136"

    "Бланк приказа головного предприятия"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 137"

    "Бланк распоряжения головного предприятия"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 138"

    "Угловой бланк филиала в г. Старом Осколе"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 139"

    "Угловой бланк филиала в г. Строителе"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 140"

    "Угловой бланк филиала в г. Шебекино"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 141"

    "Угловой бланк филиала в г. Валуйки"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 142"

    "Угловой бланк филиала в г. Белгороде"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 143"

    "Бланк приказа филиала в г. Старом Осколе"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 144"

    "Бланк приказа филиала в г. Строителе"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 145"

    "Бланк приказа филиала в г. Шебекино"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 146"

    "Бланк приказа филиала в г. Валуйки"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 147"

    "Бланк приказа филиала в г. Белгороде"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 148"

    "Журнал учета движения путевых листов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 149"

    "Журнал регистрации результатов предрейсового контроля"

    Кол-во: 10

    "Позиция 150"

    "Вахтенный журнал крановщика"

    Кол-во: 5

    "Позиция 151"

    "Журнал регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров"

    Кол-во: 25

    "Позиция 152"

    "Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров"

    Кол-во: 5

    "Позиция 153"

    "Журнал учета качества предстерилизационной обработки"

    Кол-во: 1

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    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
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