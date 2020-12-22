на право заключения договора на оказание полиграфических услуг (158-У/2020)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Договор на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования домовладения" Кол-во: 149993

"Позиция 2" "Договор на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутриквартирного газового оборудования" Кол-во: 126194

"Позиция 3" "Дополнительное соглашение № 1 к Договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно – диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования домовладения" Кол-во: 108000

"Позиция 4" "Дополнительное соглашение № 1 к Договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно – диспетчерское обеспечение внутриквартирного газового оборудования" Кол-во: 76000

"Позиция 5" "Дополнительное соглашение к договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования домовладения (ДСО)" Кол-во: 53800

"Позиция 6" "Дополнительное соглашения к договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутриквартирного газового оборудования домовладения (ДСО)" Кол-во: 31200

"Позиция 7" "Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО" Кол-во: 640000

"Позиция 8" "Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по ремонту ВДГО/ВКГО / демонтажу, установке, замене газовых счетчиков и др." Кол-во: 187000

"Позиция 9" "Журнал регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков" Кол-во: 741

"Позиция 10" "Журнал регистрации газоопасных работ по нарядам-допускам" Кол-во: 58

"Позиция 11" "Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд" Кол-во: 335000

"Позиция 12" "Инструкция по безопасному пользованию природным газом в быту" Кол-во: 30000

"Позиция 13" "Акт установки-удаления контрольно-защитной наклейки (КЗН), номерной пломбы" Кол-во: 26000

"Позиция 14" "Акт снятия-установки прибора учета газа" Кол-во: 104000

"Позиция 15" "Акт снятия контрольных показаний приборов учета газа при проведении технического обслуживания ВДГО" Кол-во: 46500

"Позиция 16" "Акт отключения сети газопотребления/газоиспользующего оборудования" Кол-во: 36000

"Позиция 17" "Акт подключения сети газопотребления/газоиспользующего оборудования" Кол-во: 36000

"Позиция 18" "Акт ввода в эксплуатацию прибора учета газа" Кол-во: 46000

"Позиция 19" "Акт об определении границ раздела собственности (ВДГО)" Кол-во: 72000

"Позиция 20" "Акт об отказе в допуске к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию" Кол-во: 60000

"Позиция 21" "Акт установки прибора учета газа" Кол-во: 11750

"Позиция 22" "Акт обследования (уведомление)" Кол-во: 2000

"Позиция 23" "Заявка на неисправность газового оборудования" Кол-во: 10000

"Позиция 24" "Акт о невозможности проведения технического обслуживания, ремонта, демонтажа/повторной установки газового счетчика ВДГО/ВКГО" Кол-во: 150000

"Позиция 25" "Акт об определении границ раздела собственности (место врезки)" Кол-во: 5000

"Позиция 26" "Акт об определении границ раздела собственности (перед отключающим устройством)" Кол-во: 2000

"Позиция 27" "Акт ввода в эксплуатацию сети газопотребления" Кол-во: 12000

"Позиция 28" "Согласие на открытие лицевого счета и заключение договора поставки газа и договора на ТО ВДГО/ВКГО" Кол-во: 20000

"Позиция 29" "Ведомость учета объектов, обслуженных согласно наряду-акту" Кол-во: 4000

"Позиция 30" "Анкета клиента (физическое лицо, заявление)" Кол-во: 18000

"Позиция 31" "Акт оценки технического состояния бытового газоиспользующего оборудования" Кол-во: 10000

"Позиция 32" "Лист проверки качества выполнения работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию внутридомового или внутриквартирного газового оборудования" Кол-во: 59000

"Позиция 33" "Лист опроса заказчика после выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в домовладении или внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме" Кол-во: 65000

"Позиция 34" "Журнал регистрации газоопасных работ без нарядов - допусков" Кол-во: 36

"Позиция 35" "Справка-отчет кассира-операциониста" Кол-во: 5000

"Позиция 36" "Авансовый отчет" Кол-во: 1000

"Позиция 37" "Журнал учета первичных средств пожаротушения" Кол-во: 6

"Позиция 38" "Журнал учета проведения вводного инструктажа по гражданской обороне" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Журнал аварийных заявок АДС" Кол-во: 20

"Позиция 40" "Заявка" Кол-во: 8000

"Позиция 41" "Журнал регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ" Кол-во: 24

"Позиция 42" "Эксплуатационный журнал газопроводов по маршруту" Кол-во: 20

"Позиция 43" "Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа, адрес" Кол-во: 77

"Позиция 44" "Журнал регистрации результатов предрейсового контроля" Кол-во: 27

"Позиция 45" "Журнал учета выдачи путевых листов" Кол-во: 8

"Позиция 46" "Журнал учета проведения тренировок по эвакуации на случай пожара" Кол-во: 6

"Позиция 47" "Эксплуатационный журнал электрохимической защиты" Кол-во: 60

"Позиция 48" "Журнал контроля работы установки защиты от коррозии" Кол-во: 20

"Позиция 49" "Журнал учета электроизолирующих соединений" Кол-во: 20

"Позиция 50" "Журнал исправности электроизолирующих соединений" Кол-во: 20

"Позиция 51" "Акт отключения сети газопотребления / газоиспользующего оборудования" Кол-во: 500

"Позиция 52" "Журнал регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков" Кол-во: 213

"Позиция 53" "Журнал регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ" Кол-во: 43

"Позиция 54" "Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения" Кол-во: 50

"Позиция 55" "Акт на временную приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения" Кол-во: 50

"Позиция 56" "Предупреждение" Кол-во: 20

"Позиция 57" "Эксплуатационный журнал газопроводов по маршруту" Кол-во: 262

"Позиция 58" "Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа" Кол-во: 331

"Позиция 59" "БланкИсполнительной производственно-технической документации на внутридомовой газопровод" Кол-во: 100

"Позиция 60" "Заявка" Кол-во: 11000

"Позиция 61" "Акт аварийно-диспетчерского обслуживания сети газораспределения" Кол-во: 200

"Позиция 62" "Акт аварийно-диспетчерского обслуживания сети газопотребления" Кол-во: 200

"Позиция 63" "Журнал аварийных заявок" Кол-во: 20

"Позиция 64" "Журнал регистрации целевого инструктажа" Кол-во: 21

"Позиция 65" "Журнал учета огнетушителей" Кол-во: 7

"Позиция 66" "Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности" Кол-во: 12

"Позиция 67" "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте" Кол-во: 52

"Позиция 68" "Журнал производственного контроля" Кол-во: 20

"Позиция 69" "Журнал учета и осмотра стропов" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Журнал испытаний абразивного и эльборового инструмента" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Журнал выдачи путевых листов" Кол-во: 3

"Позиция 73" "Журнал контроля технического состояния при выпуске и возвращении автомобилей с линии" Кол-во: 10

"Позиция 74" "Журнал прокалки и хранения сварочных электродов" Кол-во: 7

"Позиция 75" "Запрос о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения" Кол-во: 6000

"Позиция 76" "Заявка о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектовкапитального строительства к сети газораспределения" Кол-во: 6000

"Позиция 77" "Эксплуатационный журнал установки электрохимической защиты" Кол-во: 100

"Позиция 78" "Журнал учета принятых в эксплуатацию наружных газопроводов" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Журнал учета тренировочных занятий с персоналом АДС" Кол-во: 12

"Позиция 80" "Журнал регистрации инструктажа по безопасности дорожного движения" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Журнал испытания рукавов резиновых для газовой сварки и резки металлов технической оборудования" Кол-во: 11

"Позиция 82" "Журнал контроля исправности электроизолирующих соединений" Кол-во: 8

"Позиция 83" "Журнал учета проверки знаний норм и правил в электроустановках" Кол-во: 25

"Позиция 84" "Эксплуатационный журнал Протекторной установки" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Журнал технической учебы" Кол-во: 10

"Позиция 86" "Журнал по ознакомлению сварщиков с технологическими картами сварки" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Журнал сварочных работ" Кол-во: 12

"Позиция 88" "Журнал учета нарушений дорожного движения водителей" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Эксплуатационный журнал средств автоматизированной системы управления технологическими процессами" Кол-во: 3

"Позиция 90" "Журнал регистрации микротравм" Кол-во: 20

"Позиция 91" "Журнал аварийных заявок" Кол-во: 22

"Позиция 92" "Оперативный журнал аварийно-диспетчерской службы" Кол-во: 5

"Позиция 93" "Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа, адрес" Кол-во: 5

"Позиция 94" "Журнал регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков" Кол-во: 50

"Позиция 95" "Журнал регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ" Кол-во: 10

"Позиция 96" "Журнал учета введенных в эксплуатацию пунктов редуцирования газа" Кол-во: 30

"Позиция 97" "Журнал приема и сдачи дежурных смен" Кол-во: 10

"Позиция 98" "Эксплуатационный журнал газопроводов по маршруту" Кол-во: 32

"Позиция 99" "Журнал ремонта газопроводов и газоиспользующего оборудования" Кол-во: 50

"Позиция 100" "Журнал технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования" Кол-во: 9

"Позиция 101" "Журнал учета принятых в эксплуатацию наружных газопроводов" Кол-во: 9

"Позиция 102" "Журнал регистрации результатов предрейсового контроля" Кол-во: 9

"Позиция 103" "Журнал учета предрейсового, переодического, сезонного и специального инструктажей, проводимых с водительским составом" Кол-во: 11

"Позиция 104" "Журнал учета приема и сдачи смен машиниста" Кол-во: 22

"Позиция 105" "Журнал учета проверки знаний, норм и правил работ в электроустановках" Кол-во: 2

"Позиция 106" "Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности не электротехническому персоналу" Кол-во: 5

"Позиция 107" "Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему" Кол-во: 5

"Позиция 108" "Удостоверения" Кол-во: 20

"Позиция 109" "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте" Кол-во: 50

"Позиция 110" "Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности" Кол-во: 15

"Позиция 111" "Журнал учета технического состояния и обслуживания огнетушителей" Кол-во: 20

"Позиция 112" "Журнал производственного контроля" Кол-во: 15

"Позиция 113" "Журнал регистрации целевого инструктажа" Кол-во: 30

"Позиция 114" "Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда" Кол-во: 20

"Позиция 115" "Журнал регистрации нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности" Кол-во: 30

"Позиция 116" "Журнал учета работ по наряду -допуску" Кол-во: 30

"Позиция 117" "Журнал регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков" Кол-во: 30

"Позиция 118" "Журнал регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ" Кол-во: 40

"Позиция 119" "Книга учета (в клетку)" Кол-во: 12

"Позиция 120" "Журналрегистрации результатов предрейсового контроля" Кол-во: 10

"Позиция 121" "Журнал учета движения путевых листов" Кол-во: 20

"Позиция 122" "Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда (с вкладышем)" Кол-во: 20

"Позиция 123" "Журнал учета выдачи инструкции по охране труда для работников" Кол-во: 200

"Позиция 124" "Журнал производственного контроля" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Журнал учета бланков строгой отчетности" Кол-во: 5

"Позиция 126" "Журнал регистрации заявок о неисправности газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий (помещений)" Кол-во: 2

"Позиция 127" "(Журнал заказов абонентов)" Кол-во: 4

"Позиция 128" "Эксплуатационный журнал газопроводов по маршруту" Кол-во: 2

"Позиция 129" "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте" Кол-во: 4

"Позиция 130" "Журнал регистрации уведомлений о выполнении работ в пределах границ охранных зон сети газораспределения" Кол-во: 2

"Позиция 131" "Продольный бланк головного предприятия" Кол-во: 6000

"Позиция 132" "Угловой бланк головного предприятия" Кол-во: 6000

"Позиция 133" "Угловой бланк Генерального директора" Кол-во: 1000

"Позиция 134" "Угловой бланк заместителя генерального директора" Кол-во: 6000

"Позиция 135" "Угловой бланк главного бухгалтера" Кол-во: 300

"Позиция 136" "Бланк приказа головного предприятия" Кол-во: 3000

"Позиция 137" "Бланк распоряжения головного предприятия" Кол-во: 1500

"Позиция 138" "Угловой бланк филиала в г. Старом Осколе" Кол-во: 10000

"Позиция 139" "Угловой бланк филиала в г. Строителе" Кол-во: 10000

"Позиция 140" "Угловой бланк филиала в г. Шебекино" Кол-во: 10000

"Позиция 141" "Угловой бланк филиала в г. Валуйки" Кол-во: 10000

"Позиция 142" "Угловой бланк филиала в г. Белгороде" Кол-во: 10000

"Позиция 143" "Бланк приказа филиала в г. Старом Осколе" Кол-во: 2000

"Позиция 144" "Бланк приказа филиала в г. Строителе" Кол-во: 2000

"Позиция 145" "Бланк приказа филиала в г. Шебекино" Кол-во: 2000

"Позиция 146" "Бланк приказа филиала в г. Валуйки" Кол-во: 2000

"Позиция 147" "Бланк приказа филиала в г. Белгороде" Кол-во: 2000

"Позиция 148" "Журнал учета движения путевых листов" Кол-во: 10

"Позиция 149" "Журнал регистрации результатов предрейсового контроля" Кол-во: 10

"Позиция 150" "Вахтенный журнал крановщика" Кол-во: 5

"Позиция 151" "Журнал регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров" Кол-во: 25

"Позиция 152" "Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров" Кол-во: 5