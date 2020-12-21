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    Главная / Торги / Изготовление и доставка деталей для пресс-формы

    Изготовление и доставка деталей для пресс-формы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 11:0021.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036459Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и доставка деталей для пресс-формыСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036459

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и доставка деталей для пресс-формы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    14.12.2020 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оснастка_для_пресс_форм.zip

    Детали_для_изготовления.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Юридический адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    Почтовый адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-55-09

    Факс

    +7 8452 30-59-41

    Адрес электронной почты

    Pospelov@sar-steklo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поспелов Кирилл Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и доставка деталей для пресс-формы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036459Подведение итогов не позднее Изготовление и доставка деталей для пресс-формыСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и доставка деталей для пресс-формы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    410041,Россия, Саратовская область, Саратов, ул. Ломоносова М.В., 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без предоплаты. Оплата в течении 10 банковских дней после получения товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    32.99.9

    Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не включенных в другие группировки, выполняемые субподрядчиком

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и доставка деталей для пресс-формы"

    Кол-во: 1

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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