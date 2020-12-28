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Номер извещения
32009799940
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
14.12.2020 15:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34670 2-14-10
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil10-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Белоярский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 13:00 GMT +328.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009799940Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 13:0028.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009799940Дата и время вскрытия заявок Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
4 840 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
88000 л либо 73,91 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Белоярский, Белоярский район, ХМАО - ЮграРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
46.71.12.000
46.71
Документация лота
Кол-во: 88000.00000
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