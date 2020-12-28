Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчет за поставляемый товар осуществляется путем 50% предварительной оплаты на основании согласованной спецификации и выставленного счета на предоплату в течение 3 (трех) банковских дней. Окончательный расчет за выбранную партию товара производится в течение 5 банковских дней на основании выставленного оригинала счет-фактуры и товарной накладной