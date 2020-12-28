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    Главная / Торги / Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"

    Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009799940Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"БелоярскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009799940

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20-10

    Наименование закупки

    Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    14.12.2020 15:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке___20_10.docx

    ПроРассЗаяв___32009799940_02_от_29.12.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 34670 2-14-10

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil10-oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макарова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Белоярский

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 13:00 GMT +328.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009799940Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 13:0028.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009799940Дата и время вскрытия заявок Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 13:0029.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009799940Подведение итогов не позднее Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ДТ (зимнего) через АЗС для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    4 840 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    88000 л либо 73,91 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Белоярский, Белоярский район, ХМАО - ЮграРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет за поставляемый товар осуществляется путем 50% предварительной оплаты на основании согласованной спецификации и выставленного счета на предоплату в течение 3 (трех) банковских дней. Окончательный расчет за выбранную партию товара производится в течение 5 банковских дней на основании выставленного оригинала счет-фактуры и товарной накладной
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    46.71.12.000

    Услуги по оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный бензин

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822360/name/5feb155c2598b7.17392381

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 88000.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    26.04.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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