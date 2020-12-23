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Номер извещения
32009800146
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-375 Поставка волоконно-оптического кабеля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
14.12.2020 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 223-06-77
Факс
--
Адрес электронной почты
Gulnaz.Zamdikhanova@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Замдиханова Гульназ Гаптулловна
Место рассмотрения предложений
Казань
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабель волоконно-оптический (подвесной, самонесущий, волокно Российского производства) на 8ОВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 13:00 GMT +323.12.2020 13:0023.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800146Дата и время окончания срока приема заявок Кабель волоконно-оптический (подвесной, самонесущий, волокно Российского производства) на 8ОВ Казань
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 13:0023.12.2020 13:0023.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800146Дата и время вскрытия заявок Кабель волоконно-оптический (подвесной, самонесущий, волокно Российского производства) на 8ОВ Казань
Подведение итогов не позднее
24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800146Подведение итогов не позднее Кабель волоконно-оптический (подвесной, самонесущий, волокно Российского производства) на 8ОВ Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель волоконно-оптический (подвесной, самонесущий, волокно Российского производства) на 8ОВ
Начальная цена
889 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 2 к закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Казань, ул.Космонавтов,65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
27.31.11
27.31
Документация лота
Кол-во: 30.00000
Кабель волоконно-оптический (для прокладки в грунт, волокно Российского производства) на 8 ОВ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 13:00 GMT +323.12.2020 13:0023.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800146Дата и время окончания срока приема заявок Кабель волоконно-оптический (для прокладки в грунт, волокно Российского производства) на 8 ОВ. Казань
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 13:0023.12.2020 13:0023.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800146Дата и время вскрытия заявок Кабель волоконно-оптический (для прокладки в грунт, волокно Российского производства) на 8 ОВ. Казань
Подведение итогов не позднее
24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800146Подведение итогов не позднее Кабель волоконно-оптический (для прокладки в грунт, волокно Российского производства) на 8 ОВ. Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель волоконно-оптический (для прокладки в грунт, волокно Российского производства) на 8 ОВ.
Начальная цена
12 610 032,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 2 к закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Казань, ул.Космонавтов,65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
27.31.11
27.31
Документация лота
Кол-во: 506.00000
Кол-во: 8
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