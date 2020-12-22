на право заключения договора на поставку оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов (155-Т/2020)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009800807 Уникальный номер закупки Номер закупки 155-Т/2020 Наименование закупки на право заключения договора на поставку оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов (155-Т/2020) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Юридический адрес 308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38 Почтовый адрес 308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38 Контактный телефон +7 4722 23-51-56 Факс +7 4722 34-08-58 Адрес электронной почты SChernyaeva@beloblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Черняева Светлана Сергеевна Место рассмотрения предложений Белгород Закупки и тендеры Белгородская область Ключевые слова:

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